Video/ Pordenone Arzignano (2-0) gol ed highlights: padroni di casa a quota 14 punti!

Video Pordenone ArzignanoChiampo che evidenzia un super primo tempo. Ospiti che partono forte con le giocate offensive del duo Grandolfo Parigi. Se l’ex Bari e Monopoli viene tenuto, non si può dire lo stesso di Parigi che riesce a calciare verso la porta, in un’occasione servito bene dalla destra dal cross di Cariolato. Arzignano che attacca e domina ma è il Pordenone a trovare il gol del vantaggio con la rete di Pinato subito dopo il primo giallo della partita nei confronti di Candellone. Ritmi molto alti che continuano fino alla fine dei 45 minuti che portano le due squadre all’intervallo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa che hanno sfruttato al meglio l’occasione del gol con Dubickas che più volte è andato vicino al raddoppio.

Secondo tempo che non cambia il risultato di gioco con il Pordenone che trova il raddoppio in questo bellissimo incontro con la rete di Bruscagin. Ci prova con una rovesciata l’ArzignanoChiampo ma nulla da fare perché vince il Pordenone e sale in classifica trascinata dai gol di Pinato nel primo tempo e di Bruscagin nel secondo di gioco con la formazione neroverde che sale a quota 14 punti a pari punti con il Novara, in testa alla classifica del girone A di Lega Pro.

VIDEO PORDENONE ARZIGNANO: IL TABELLINO

PORDENONE: Bassoli A., Bruscagin M., Burrai S. (dal 38′ st Giorico D.), Candellone L. (dal 37′ st Magnaghi S.), Dubickas E. (dal 20′ st Piscopo K.), Festa M. (Portiere), Ingrosso G., Pinato M. (dal 23′ st Biondi K.), Pirrello R., Torrasi E., Zammarini R.. A disposizione: Baldassar S., Biondi K., Biscontin, Giorico D., La Rosa A., Magnaghi S., Martinez M. (Portiere), Maset E., Piscopo K., Turchetto D.

ARZIGNANO: Antoniazzi M., Bordo L. (dal 17′ st Barba G.), Cariolato F., Casini R., Cester S. (dal 29′ st Cester S.), Gemignani A. (dal 39′ st Fyda S.), Grandolfo F. (dal 39′ st Davi F.), Molnar I., Parigi G. (dal 17′ st Tremolada A.), Piana L., Volpe G. (Portiere). A disposizione: Barba G., Bonetto A., Davi F., Fyda S., Grosso E., Lunghi, Nchama V., Pigozzo R. (Portiere), Saio I. (Portiere), Tardivo M., Tremolada A., Zanella G.

Reti: al 16′ pt Pinato M. (Pordenone) , al 33′ st Bruscagin M. (Pordenone) .

Ammonizioni: al 14′ pt Candellone L. (Pordenone), al 13′ st Ingrosso G. (Pordenone), al 19′ st Torrasi E. (Pordenone) al 10′ st Bordo L. (Arzignano), al 27′ st Barba G. (Arzignano).

