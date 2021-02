Video/ Pordenone Cittadella (0-1) gol e highlights. Beretta decisivo (Serie B)

Il Cittadella ritrova la vittoria sul campo del Pordenone, al Teghil di Lignano Sabbiadoro finisce 0-1 in favore degli uomini di Venturato che agganciano il Monza in classifica, approfittando dello scivolone dei brianzoli fermati dal Pisa nell’anticipo di venerdì scorso. Gli ospiti partono a spron battuto e danno subito filo da torcere a Perisan che al 3’ non si fa sorprendere dal colpo di tacco di Beretta che poi al quarto d’ora sbloccherà la contesa sfruttando la sponda di Tsadjout che lo libera al centro dell’area di rigore. Cittadella scatenato che scheggia la parte alta della traversa con il cross di Benedetti che stava per beffare nuovamente i ramarri. La squadra allenata da Tesser non si è limitata a difendere e ogni volta che trovava spazi per attaccare non si faceva pregare: chiedere lumi a Maniero che in più occasioni ha dovuto abbassare la saracinesca per impedire a Ciurria e Morra di pareggiare i conti. Prima dell’intervallo l’uomo-assist ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio alla spalla rimediato nello scontro con Biondi, via libera per Ogunseye che pur non trovando la rete del raddoppio è sempre stato una costante spina nel fianco per i difensori avversari. Nella ripresa il Citta si rende nuovamente pericoloso con il suo bomber di giornata ma Perisan non vuole farsi trafiggere una seconda volta, i padroni di casa attaccano ma il nervosismo gioca loro brutti scherzi, a farne le spese è proprio il tecnico che viene allontanato dall’area tecnica dopo aver rivolto qualche parolina di troppo all’arbitro e ai suoi assistenti. Solamente il burian raffredda gli animi sul terreno di gioco dove il Pordenone non riesce proprio a passare.

VIDEO PORDENONE CITTADELLA 0-1, IL TABELLINO

PORDENONE-CITTADELLA 0-1 (0-1)

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (57’ Magnino), Misuraca (80’ Banse), Rossetti (70’ Scavone); Biondi (46’ Butic); Morra (57’ Musiolik), Ciurria. All. Attilio Tesser.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia (82’ Cassandro), Pavan, Gargiulo (72’ Branca); D’Urso (72’ Baldini); Tsadjout (44’ Ogunseye), Beretta (82’ Rosafio). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Daniele Paterno (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 64’ Ciurria (P), 82’ Pavan (C).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 16’ Beretta (C).

