Video/ Pordenone Cremonese (2-2) gol e highlights: Zammarini la riprende nel finale

Il fanalino di coda Pordenone agguanta la Cremonese in pieno recupero grazie a Zammarini. Nella prima frazione Camporese ha portato avanti i padroni di casa di testa, ma Zanimacchia e Strizzolo riescono a ribaltarla nel giro di cinque minuti. Finale di partita convulso con la Cremonese che butta via una vittoria che sembrava in tasca. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Valeri per Di Carmine, il centravanti non trova lo specchio della porta. Okoli trattiene un avversario e si becca il primo giallo della gara. Ciciretti la mette in mezzo da calcio d’angolo, Carnesecchi respinge con i pugni. Cambiaghi si mette in proprio e conclude, Carnesecchi non ha problemi nel controllare la sfera.

Camporese! La sblocca il Pordenone! Falasco la mette in mezzo dopo un calcio d’angolo, la sfera arriva a Camporese che di testa non lascia scampo a Carnesecchi. Zanimacchia! Risponde la Cremonese quattro minuti dopo il vantaggio siglato da Camporese. Fagioli serve Zanimacchia, conclusione deviata che inganna il portiere avversario. Strizzolo! La Cremonese ribalta il match nel giro di tre minuti! Zanimacchia assiste i compagno di squadra che in area anticipa Stefani e trova la rete del sorpasso. La prima frazione termina con la Cremonese avanti sul campo del Pordenone.

SECONDO TEMPO

Castagnetti la mette in mezzo da calcio d’angolo, Di Carmine ci prova di testa, bella risposta di Perisan. Zanimacchia calcia al volo, altra bella parata di Perisan, vuole chiuderla la Cremonese. Pordenone che deve alzare il baricentro per provare ad agguantare il pari. Pordenone che attacca a testa bassa, scorrono veloci i minuti che mancano alla fine del match.

Baez ci prova da fuori area, Parisan blocca facile. Folorunsho riceve da Pellegrini ma viene pescato in fuorigioco. Zammarini! Arriva il pareggio del Pordenone in pieno recupero! Folorusho trova il compagno di squadra che conclude, la sfera, dopo vari tocchi avversari, termina in porta. Termina il match tra Pordenone e Cremonese, grandi rimpianti per i grigiorossi.

IL TABELLINO

Marcatori: 20′ Camporese (P), 24′ Zanimacchia (C), 26′ Strizzolo (C), 90’+2′ Zammarini (P)

PORDENONE (4-4-2): Perisan; Valietti (dal 76′ Zammarini), Camporese, Stefani (dal 76′ Sabbione), Falasco; Ciciretti (dal 67′ Pellegrini), Petriccione (dal 59′ Magnino), Pasa (dal 67′ Pinato), Cambiaghi; Folorunsho, Tsadjout. Allenatore: Tedino.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli (dal 46′ Ravanelli), Valeri; Castagnetti, Valzania, Fagioli (dal 46′ Bartolomei); Strizzolo (dal 58′ Gaetano), Di Carmine (dall’84’ Ciofani), Zanimacchia (dal 67′ Baez). Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Sig. Maggioni di Lecco.

Ammoniti: Okoli (C), Falasco (P), Tsadjout (P), Castagnetti (C)

