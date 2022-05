Video/ Pordenone Crotone (3-3) gol e highlights: rimonta e pareggio (Serie B)

VIDEO PORDENONE CROTONE (3-3): SUCCEDE DI TUTTO!

Due squadre già retrocesse che però non si tirano indietro e danno il massimo nella 37esima giornata di Serie B: il risultato di Pordenone Crotone recita 3 a 3 con un incredibile match da parte di entrambe e continui ribaltamenti di risultato. Dopo un primo tempo avido di emozioni, la gara viene sbloccata solamente al 45′ da Nedelcearu: Giannotti serve in area un cross sul secondo palo. Perisan esce male e la palla arriva a Marras che in area la regala a Nedelcearu. L’esterno da due passi manda la sfera dritta nella porta e manda i suoi in vantaggio.

Probabili formazioni Juventus Venezia/ Quote, il duello tra Mortata e Aramu

VIDEO PORDENONE CROTONE: PIEROZZI PER IL PARI DEFINITIVO

Nel secondo tempo di Pordenone Crotone succede di tutto. Al 58′ i padroni di casa pareggiano con Candellone. Un minuto e Marras sigla il nuovo vantaggio, mentre dopo altri 4 giri d’orologio è Maric a portare i suoi sul 3 a 1. Sul finale però succede nuovamente l’imprevedibile. All’86’ Butic mette in rete una palla a porta vuota dopo che il tentativo di Valietti, che aveva colpito il palo. I friulani non si arrendono e ancora al 90′ vanno in gol, sta volta con Zammarini. Pasa imbuca bene per l’autore della rete, che davanti a Saro non sbaglia. Termina dunque 3 a 3 una bella sfida: un punto ciascuno, anche se inutile ai fini della classifica vista la retrocessione di entrambe.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse 35^ giornata: le scelte di Andreazzoli e Juric

VIDEO PORDENONE CROTONE (3-3): IL TABELLINO

PORDENONE-CROTONE 3-3

MARCATORI: 45′ Nedelcearu (C), 58′ Candellone (P), 59′ Marras (C), 64′ Maric (C), 85′ Butic (P), 90′ Zammarini (P)

PORDENONE (4-3-3): Perisan (77′ Bindi); Zammarini, Bassoli, Dalle Mura, Perri (46′ Valietti); Gavazzi (64′ Pasa), Torrasi, Lovisa (77′ Stefani); Mensah (46′ Candellone), Butic, Cambiaghi. All. Tedino

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai (78′ Mogos), Awua, Schirò (78′ Kone); Schnegg (39′ Giannotti); Marras (87′ Gozzo), Kargbo (46′ Borello); Maric. All. Modesto

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'esordio di Andrea Soncin, diretta gol live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PORDENONE CROTONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA