Video/ Pordenone Frosinone (2-0) gol e highlights: brutto scivolone per i ciociari

La vittoria del Pordenone sul Frosinone per 2-0 potrebbe essere decisiva per la salvezza dei ramarri? Quasi sicuramente no, a cinque giornate dalla fine del campionato di Serie B il gap nei confronti della zona play-out rimane ancora troppo ampio da poter essere colmato in così breve tempo, a meno che le squadre davanti non facciano più punti, in quel caso Tedino e i suoi ragazzi sarebbero legittimati a nutrire ancora qualche flebile speranza. Ma appare assai improbabile che Alessandria, Cosenza, Vicenza e Crotone le perdano tutte, considerando che ci sono pure gli scontri diretti di mezzo. Andiamo comunque ad ammirare gli highlights nel video Pordenone Frosinone 2-0.

Quasi certamente lo scivolone dei ciociari a Lignano Sabbiadoro rischia di costare loro molto caro nella corsa verso i play-off, dietro ci sono squadre come Perugia e Cittadella che non aspettavano altro per rifarsi sotto – e attenzione al Como reduce da due vittorie di fila, ormai matematicamente salvo e che giocherà a cuor leggero, a maggior ragione sarà un avversario ancora più pericoloso da affrontare. CLICCA QUI PER IL VIDEO PORDENONE FROSINONE 2-0

VIDEO PORDENONE FROSINONE 2-0, LA CRONACA

La squadra di Grosso, già alle prese con numerose assenze, deve fare presto i conti con l’infortunio di Cicerelli che si fa male alla coscia e deve alzare bandiera bianca verso la mezz’ora, un’altra defezione che i ciociari si sarebbero volentieri risparmiati. La sfortuna si accanisce letteralmente sul Frosinone che a inizio gara colpisce due legni (manco uno, due!) con l’incornata di Szyminski che si stampa sul palo mentre Bindi non fa rimpiangere Perisan deviando sulla traversa il bolide da fuori area di Rohden. Al primo affondo il Pordenone trova la via del gol con il destro vincente di Deli che non lascia scampo a Minelli.

L’ex-Cremonese sembra avere un conto aperto con gli ospiti e prima dell’intervallo sfiorerà il raddoppio in contropiede. Nella ripresa i padroni di casa lasciano sfogare gli avversari che di fatto non creano nessuna occasione degna di nota, e a una manciata di minuti dal novantesimo Cambiaghi approfitta di una dormita di Barisic per involarsi verso la porta e chiuderla mettendo i tre punti in cassaforte. L’ultimo ad arrendersi è Zerbin che prova ad accorciare le distanze ma sulla sua strada trova l’estremo difensore locale che gli abbassa la saracinesca in faccia e gli fa chiaramente capire che dalle sue parti non si passa.

VIDEO PORDENONE FROSINONE 2-0, IL TABELLINO

PORDENONE-FROSINONE 2-0 (1-0)

PORDENONE (4-3-3): Bindi; El Kaouakibi, Bassoli (66’ Sabbione), Dalle Mura, Andreoni; Lovisa (46’ Pasa), Torrasi, Deli (63’ Gavazzi); Cambiaghi, Butic, Mensah (77’ Candellone). All. Bruno Tedino.

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti, Barisic, Szyminski, Zerbin; Boloca, Ricci (46’ Lulic), Rohden (63’ Manzari); Canotto (46’ Selvini), Ciano, Cicerelli (29’ Tribuzzi). All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Marco Serra (sez. di Torino).

AMMONITI: 15’ Ricci (F), 53’ Andreoni (P), 88’ Selvini (F).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 13' Deli (P), 82' Cambiaghi (P).











