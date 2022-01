Video/ Pordenone Lecce (0-1) gol e highlights: Gargiulo regala i tre punti

Il Lecce vince sul campo del Pordenone grazie alla rete siglata da Gargiulo, momento decisivo nel video Pordenone Lecce 0-1. I padroni di casa hanno concluso il match in dieci per l’espulsione di Pasa. Andiamo a ripercorrere i momenti salienti della gara. Pinato scaglia il tiro da fuori area, Gabriel blocca senza problemi. Angolo per il Lecce, la sfera arriva a Lucioni che non si coordina bene. Majer serve con un cross Olivieri che centra il palo! Gargiulo! La sblocca il Lecce! Strefezza trova un assist al bacio di esterno destro, Gargiulo con la punta non lascia scampo al portiere avversario. Lecce che continua a controllare il match, Pordenone che fatica ad imbastire azioni pericolose. Termina la prima frazione di gara, il Lecce è meritatamente avanti sul campo del Pordenone.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PORDENONE LECCE (0-1)

VIDEO PORDENONE LECCE: SECONDO TEMPO

Cross di Di Mariano, ottima uscita di Perisan. Secondo giallo per Pasa che lascia il Pordenone in dieci uomini. Barreca la mette in mezzo con Perisan che la mette in angolo. Gargiulo per Di Mariano che da due passi spreca malamente. Di Mariano da solo contro Paleari spreca malamente e non chiude il match. Ancora Lecce in avanti con il Pordenone che sembra aver finito la benzina. Fischia il direttore di gara, decide la gara Gargiulo.

IL TABELLINO

Pordenone: Perisan, El Kaouakibi, Barison, Pellegrini (1’st Gavazzi), Pasa, Bassoli, Pinato (1’st Lovisa), Cambiaghi, Dalle Mura (1’st Perri), Butic (35’st Secli), Zammarini (27’st Magnino). A disposizione: Bindi, Sabbione, Stefani, Mensah, Maset, Sylla, Iacoponi. Allenatore: B. Tedino

Lecce: Gabriel, Lucioni, Gargiulo (37’st Helgason), Olivieri (18’st Coda), Strefezza, Barreca, Calabresi, Majer (18’st Faragò), Hjulmand (41’st Blin), Dermaku, Rodriguez (18’st Di Mariano). A disposizione: Borbei, Samooja, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hasic. Allenatore: M. Baroni.

Ammoniti: 6’pt Dermaku, 26’pt Barison, 31’pt Hjulmand, 41’pt Pinato, Pasa, 12’st Butic, 17’st Strefezza, 45′ st Di Mariano.

Espulsi: 22’st Pasa (doppia ammonizione 2′ e 22’st )

Marcatori: 24’pt Gargiulo

Recupero: 1 min pt, 5 min st.

Arbitro: Andrea Colombo della sez. di Como



