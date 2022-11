Video/ Pordenone Lecco (5-0) gol e highlights: i ramarri umiliano i blucelesti

VIDEO PORDENONE LECCO (5-0): ALTRA MANITA DEI RAMARRI

Nelle ultime due giornate di campionato il Pordenone ha segnato la bellezza di 10 gol: dopo aver preso a pallonate la Pergolettese – che in casa non aveva mai perso prima di incontrare i ramarri – la squadra allenata da Mimmo Di Carlo dà una bella lezione anche al Lecco che soccombe malamente sotto i colpi degli avversari. Si intuisce subito che piega prenderà la partita quando Battistini interviene in maniera scomposta e innaturale su Torrasi all’interno dell’area di rigore, l’arbitro Di Marco indica il dischetto ma Burrai si fa ipnotizzare da Melgrati che tiene a galla i blucelesti.

Ma in assenza di Celjak la retroguardia ospite balla troppo e viene punita poco dopo da Pinato che pesca il jolly dalla lunga distanza con un sinistro micidiale che si infila proprio sotto la traversa, dove nemmeno il cestista più alto dell’NBA può arrivarci. Dubickas prova a imitare il compagno e ci riesce alla grande, uno-due micidiale dei padroni di casa che lascia il segno. Anche se Doudou ha la possibilità di accorciare le distanze divorandosi il gol dell’1-2 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Prima dell’intervallo arriva la doppietta dell’attaccante lituano che mette i tre punti in cassaforte quando c’è ancora tutto il secondo tempo da disputare.

VIDEO PORDENONE LECCO: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa il Pordenone rischia di complicarsi la vita da solo quando Festa sbaglia completamente i tempi dell’uscita e agguanta la sfera fuori dall’area di rigore. Ci sarebbero gli estremi per il cartellino rosso – per un episodio simile Maximiano fu espulso durante Lazio-Bologna – ma il fischietto di Ciampino decide di graziare l’estremo difensore dei ramarri che se la cava con l’ammonizione, tra le proteste dei giocatori del Lecco che speravano di rimanere in superiorità numerica. Scampato il pericolo i padroni di casa si rendono conto che tre gol di vantaggio non bastano per dormire sonni tranquilli e così tornano ad attaccare.

La difesa ospite continua a sbandare e si apre nuovamente al 60’ spianando la strada a Candellone che cala il poker. A un quarto d’ora dal novantesimo nessuno si preoccupa di marcare Ajeti che anticipa tutti e deposita il pallone in rete per il definitivo 5-0. Le squadre del girone A di Serie C che puntano alla promozione sono avvisate: dopo un inizio di stagione più complicato del previsto, ora gli uomini di Di Carlo viaggiano a pieno regime e non sarà facile scalzarli dalla vetta della classifica.

VIDEO PORDENONE LECCO 5-0, IL TABELLINO

PORDENONE-LECCO 5-0 (3-0)

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi (69’ Biondi), Burrai (81’ Giorico), Pinato (62’ Deli, 80’ Baldassar); Zammarini; Candellone, Dubickas (68’ Piscopo). All. Domenico Di Carlo.

LECCO (4-4-2): Melgrati; Maldini, Battistini (46’ Pecorini), Enrici, Zambataro; Galli, Girelli (76’ Maldonado), Giudici, Zuccon (65’ Lakti); Mangni (54’ Buso), Pinzauti (46’ Scapuzzi). All. Luciano Foschi.

ARBITRO: Davide Di Marco (Sez. di Ciampino).

AMMONITI: 1’ Battistini (L), 22’ Bassoli (P), 35’ Pinato (P), 48’ Festa (P), 70’ Girelli (L),

RECUPERO: 1’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 10’ Pinato (P), 12’ e 42’ Dubickas (P), 60’ Candellone (P), 76’ Ajeti (P).

