Video/ Pordenone Parma (risultato 0-4) gol e highlights. Dominio ducale a Lignano

Il Parma domina a Lignano Sabbiadoro e domina contro un Pordenone sempre più in crisi, costretto a incassare un’altra goleada dopo quella contro la Spal come si può notare nel video Pordenone Parma 0-4. Prima grande occasione del match al quarto d’ora per il Pordenone con Magnino, che si fa anticipare sul più bello da Schiattarella. Ma al 19′ è il Parma a passare con Vazquez, che di testa sbuca in area su calcio d’angolo battuto da Brunetta e porta in vantaggio i Ducali. Ammoniti El Kaouakibi e Correia, mentre Brunetta prova a sorprendere Perisan con una punizione neutralizzata dal portiere di casa. Ritmi più bassi ma è sempre il Parma a dettare il gioco e al 38′ gli emiliani trovano il raddoppio. Vazquez scodella in area un pallone trovando la sponda aerea di Cobbaut, si avventa sulla sfera Juric che scarica a rete di potenza il pallone dello 0-2, che si insacca sotto la traversa.

Man al posto di Correia in campo nel Parma a inizio secondo tempo. Petriccone e Ciciretti provano a scuotere il Pordenone con due conclusioni, ma gli emiliani riprendono rapidamente il controllo della situazione. Viene ammonito Falasco per un fallo su Man, poi cambia ancora il Parma con Sohm e Mihalia che lasciano rispettivamente spazio a Inglese e Busi. Aumenta la pressione il Parma, al 18′ una gran botta di Brunetta si infrange sulla traversa, quindi al 19′ si concretizza il tris ospite: discesa di Juric e cross teso per Inglese che, in spaccata, porta i gialloblu avanti di 3 gol. Al 35′ arriva anche il poker: lo firma Man, che sfugge alla difesa di casa e non sbaglia a tu per tu con Perisan. In contropiede i Ducali fanno il bello e il cattivo tempo e proprio Man al novantesimo va vicinissimo alla cinquina, ma al Parma sta ovviamente benissimo anche così. CLICCA QUI PER IL VIDEO PORDENONE PARMA

Enzo Maresca vede il suo Parma crescere a vista d’occhio: “Ho avuto un’ottima risposta dalla squadra, come abbiamo detto prima della gara era una partita insidiosa, contro una squadra che veniva da due sconfitte e con un cambio di allenatore. Devo dire che i ragazzi hanno risposto in modo splendido, ci sono stati momenti in cui potevamo gestirla un po’ meglio ma credo che faccia parte dell’analisi generale della gara. Abbiamo un gruppo molto giovane, con quattro o cinque giocatori d’esperienza poi tantissimi giovani che hanno bisogno di fare un percorso e avere una crescita. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno di tempo, anche per noi dello staff per capire“.

Anche Stanko Juric, a segno per i Ducali, ha parlato ai microfoni nel post partita: “Sono felice per il gol, ma anche per la vittoria. Abbiamo iniziato subito con un gol e questo è stato molto importante. Stiamo facendo quello che il tecnico ci chiede. Mi sto adattando, la squadra è nuova e non è certo facile, ma gara dopo gara le cose stanno andando meglio. Il nostro obiettivo è la promozione, sarò felice se a fine stagione lo avremo centrato”.

