Video/ Pordenone Perugia (3-0): highlights e gol, Mazzocco firma il tris! (Serie B)

Allo Stadio Friuli il Pordenone supera nettamente il Perugia per 3 a 0. Come si vede nel video di Pordenone Perugia, nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Tesser provano a creare qualcosa ma non vanno oltre la traversa colta da Pobega al 36′ e la partita rimane bloccata fino all’intervallo. Nel secondo tempo però la situazione cambia e gli sforzi dei ramarri vengono premiati subito al 54′ dalla rete del vantaggio siglata da Gavazzi, capitalizzando il suggerimento dell’ottimo Pobega. Gli ospiti del tecnico Oddo, mancando di precisione in fase offensiva, faticano a replicare e finiscono con il subire anche il gol del raddoppio da parte di Ciurria al 62′, arrivato su assist del suo compagno Strizzolo. Il copione non cambia per i grifoni e, nel finale di gara, precisamente all’87’, i neroverdi ne approfittano per aumentare ulteriormente il distacco tramite la rete del tris siglata da Mazzocco, sfruttando il passaggio vincente di Misuraca. I tre punti conquistati in questo tredicesimo turno del campionato cadetto permettono al Pordenone di salire a quota 22 nella classifica di Serie B staccando proprio i diretti rivali di giornata del Perugia, rimasti quindi fermi a quota 19 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Pordenone abbia ampiamente meritato la vittoria finale. In fase offensiva spicca in particolar modo il 22 a 12 nel computo delle conclusioni totali, delle quali ben 10 a 2 indirizzate nello specchio della porta, senza nemmeno dimenticare il 2 a 7 nelle parate. Inoltre, dei 113 a 124 attacchi tentati, 45 a 39 sono stati quelli pericolosi, sebbene i ramarri la spuntino pure nei contrasti: 14 a 10. Ai biancorossi non è bastato il possesso palla, come si evince dal 593 a 354 nei passaggi complessivi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pordenone è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro Ivan Robilotta, della sezione di Sala Consilina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gavazzi e Almici da un lato, Di Chiara e Falasco dall’altro.

IL TABELLINO

Pordenone-Perugia 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 54′ Gavazzi(Po); 62′ Ciurria(Po); 87′ Mazzocco(Po).

Assist: 54′ Pobega(Po); 62′ Strizzolo(Po); 87′ Misuraca(Po).

PORDENONE (4-3-1-2) – Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Gavazzi(73′ Mazzocco), Pasa, Pobega(88′ Zanon); Misuraca; Ciurria, Strizzolo(74′ Candellone). All.: Tesser.

PERUGIA (4-3-1-2) – Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Balic(56′ Carraro), Dragomir; Fernandes(56′ Buonaiuto); Melchiorri(64′ Falcinelli), Iemmello. All.: Oddo.

Arbitro: Ivan Robilotta (Sala Consilina).

Ammoniti: 12′ Gavazzi(Po); 44′ Di Chiara(Pe); 66′ Almici(Po); 69′ Falasco(Pe).

