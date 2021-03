Video/ Pordenone Pescara (0-0): highlights, nessun gol al Guido Teghil! (Serie B)

VIDEO PORDENONE-PESCARA (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Guido Teghil le squadre di Pordenone e Pescara si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Tesser ad avanzare subito pericolosamente in zona offensiva mancando lo specchio della porta da posizione favorevole con Mallamo già al 3′. Il suo compagno Scavone non riesce a fare di meglio con un colpo di testa da calcio d’angolo al 7′ così come il tiro di Ciurria sbatte contro la traversa prima di finire oltre la linea di fondo campo al 14′. Intanto l’arbitro ha estratto un cartellino giallo all’11’ per ammonire Vogliacco, che salterà la prossima partita, tra le file del Pordenone. I minuti scorrono sul cronometro e nonostante una discreta partenza, i neroverdi si vedono tuttavia costretti ad effettuare un paio di sostituzioni premature inserendo Zammarini e Musiolik rispettivamente per Vogliacco al 21′ e Morra al 29′ per colpa di due infortuni. Nel finale del primo tempo gli ospiti allenati da mister Grassadonia ci provano al 36′ con un tiro impreciso di Odgaard e, sul fronte opposto, vale lo stesso discorso per Musiolik al 45′.

Nel secondo tempo i ramarri sembrano per un attimo in grado di prendere il controllo della ripresa ma è invece il Pescara a suonare la carica mancando la porta per un soffio con Maistro al 50′. Il colpo di testa di Scavone del 51′ non ha successo per il Pordenone che protesta per un presunto fallo di mano del subentrato Busellato al 61′ e Mallamo incappa invece nella parata di Fiorillo al 65′. Nell’ultima parte dell’incontro sono i biancazzurri a sfiorare il colpaccio in particolare con Guth all’82’ e quindi con Capone e Galano. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Vogliacco, Zammarini, Misuraca e Biondi da un lato, Rigoni e Bellanova dall’altro. Il punto conquistato in questo ventottesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pordenone di salire a quota 34 ed al Pescara di portarsi a quota 23 punti nella classifica della Serie B.

IL TABELLINO

Pordenone-Pescara 0 a 0

PORDENONE (4-3-1-2) – Perisan; Vogliacco(21′ Zammarini), Camporese, Barison(46′ Stefani), Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Scavone(75′ Rossetti); Mallamo(75′ Biondi); Ciurria, Morra(29′ Musiolik). A disposizione: Bindi, Fasolino, Falasco, Calò, Bande, Secli. Allenatore: Tesser.

PESCARA (3-5-2) – Fiorillo; Guth, Rigoni(58′ Machin), Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Valdifiori(58′ Busellato), Maistro(67′ Capone), Masciangelo; Galano, Odgaard(66′ Ceter). A disposizione: Alastra, Memushaj, Nzita, Omeonga, Fernandes, Sorensen, Giannetti, Vokic. Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 11′ Vogliacco(Po); 34′ Rigoni(Pe); 40′ Bellanova(Pe); 68′ Zammarini(Po); 85′ Misuraca(Po); 87′ Biondi(Po).

