Video/ Pordenone Salernitana (1-1): highlights e gol. Burrai e Di Tacchio! (Serie B)

Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste le formazioni di Pordenone e Salernitana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Pordenone Salernitana, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i neroverdi allenati da mister Tesser a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi molto pericolosi intorno al 7′ quando Ciurria non arriva sul suggerimento offertogli da Pobega. Lo stesso Ciurria impegna l’estremo difensore avversario Micari pure all’8′ sul pallone perso malamente da Dziczek ma senza avere successo. Nonostante i granata riescano a conquistare terreno alzando il proprio baricentro, i ramarri insistono con il proporre le loro sortite offensive e, al 18′, realizzano la rete del vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Burrai e concesso per fallo commesso da Aya ai danni di Pobega. I minuti scorrono sul cronometro e la rete del vantaggio siglata dai ramarri scuote la compagine avversaria allenata da mister Ventura. I granata ne approfittano quindi per trovare il gol del pareggio al 26′ a loro volta tramite un calcio di rigore realizzato da Di Tacchio e fischiato per un intervento irregolare commesso da Burrai proprio ai suoi danni. Nell’ultima parte del primo tempo è infine Herteaux a sfiorare il possibile clamoroso sorpasso con un colpo di testa intercettato da Di Gregorio tra i pali al 35′. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, le due squadre si danno grande battaglia e l’equilibrio regna esattamente come accaduto per gran parte della frazione precedente. I ramarri di mister Tesser gestiscono il possesso del pallone con l’intento di andare a caccia del varco giusto per spezzare nuovamente l’equilibrio mentre gli ospiti di mister Ventura tentano di colpire velocemente in ripartenza. I due tecnici inseriscono forze fresche dalle rispettive panchine ma non mancano gli interventi ruvidi ed i cartellini estratti dal direttore di gara si moltiplicano di minuto in minuto. I granata vanno alla conclusione con Capezzi al 65′, con Di Gregorio costretto a bloccare sulla deviazione fortuita di Burrai. Il punto conquistato in questo trentasettesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pordenone di salire a quota 57 nella classifica della Serie B mentre la Salernitana si porta a quota 52 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il pareggio sia stato un risultato sostanzialmente corretto se si pensa all’andamento complessivo della sfida. La Salernitana ha fatto suo il possesso palla finale con il 59%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi totali effettuati, ovvero 529 contro 359. I granata hanno inoltre compiuto più contrasti, 9 a 6, e meno parate, 2 a 3, ma le conclusioni indirizzate nello specchio della porta sono state 3 per squadra, a fronte del 13 a 9 complessivo per gli ospiti e del 92 a 105 negli attacchi, dei quali 40 a 37 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pordenone è stata la squadra più scorretta a causa del 22 a 16 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Ivan Pezzuto, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Gasbarro, Mazzocco e Barison da un lato, Giannetti, Di Tacchio, Aya, Dziczek e Ventura dall’altro.

IL TABELLINO

Pordenone-Salernitana 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 18′ RIG. Burrai(P); 26′ RIG. Di Tacchio(S).

PORDENONE (4-3-1-2) – Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli(67′ Camporese), Gasbarro(55′ Semenzato); Misuraca; Pobega(86′ Mazzocco), Burrai, Gavazzi(86′ Tremolada); Ciurria, Bocalon(55′ Candellone). All.: Tesser.

SALERNITANA (3-5-2) – Micai; Aya, Heurtaux, Jaroszynski; Cicerelli, Capezzi(82′ Akpa Akpro), Di Tacchio, Dziczek, Curcio; Gondo(88′ Djuric), Giannetti. All.: Ventura.

Arbitro: Ivan Pezzuto (Lecce).

Ammoniti: 45’+1′ Giannetti(S); 47′ Di Tacchio(S); 53′ Gasbarro(P); 63′ Aya(S); 70′ Dziczek(S); 76′ Ventura(S); 90’+1′ Mazzocco(P); 90’+3′ Barison(P).

