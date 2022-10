Video/ Pordenone Trento (2-0) gol e highlights: Deli decisivo! (Serie C)

VIDEO PORDENONE TRENTO (2-0): LA PARTITA

Il Pordenone batte il Trento in questa gara valida per la nona giornata di Serie C, Girone A, e fa sorridere il pubblico dello stadio Bruno Teghil di Lignano. Nel primo tempo assistiamo ad una partita ricca di emozioni, giocata a ritmi altissimi e caratterizzata da due macro occasioni: Al sesto minuto arriva il primo squillo dei gialloblù, con il tiro a giro straordinario di Ballarini che col destro prende la mira e colpisce in pieno il palo, a Festa che sembrava battuto. Al 12esimo i padroni di casa pareggiano il conto dei legni, con Magnaghi si mette in proprio, salta secco Garcia e fa partire un destro terrificante, che fa tremare la traversa e ritorna in campo, ma nessuno riesce a ribadire in rete.

Nel secondo tempo le due formazioni tornano a regalarci grande spettacolo, entrambe provano a segnare ed hanno nitide opportunità per farlo, ma il match si sblocca solo al 71esimo: Candellone vince il duello con Mihai e serve sulla destra il puntuale inserimento di Deli, che dall’interno dell’area non incrocia e sorprende sul primo palo Marchegiani con un destro secco. La reazione del Trento non arriva, ed all’86esimo è addirittura il Pordenone ad avere la chance del 2-0 con Candellone, che sfiora l’eurogol ma non trova la porta. Nel recupero Deli firma la doppietta personale e chiude i giochi.

VIDEO PORDENONE TRENTO (2-0): IL TABELLINO

PORDENONE: Festa M., Ajeti Ar., Bassoli A., Benedetti A., Bruscagin M., Burrai S. (dal 23′ st Giorico D.), Magnaghi S. (dal 34′ st Dubickas E.), Pinato M. (dal 34′ st Biondi K.), Piscopo K. (dal 14′ st Candellone L.), Torrasi E. (dal 14′ st Deli F.), Zammarini R.. A disposizione: Martinez M., Baldassar S., Biondi K., Biscontin C., Candellone L., Deli F., Dubickas E., Giorico D., Ingrosso G., La Rosa A., Maset E., Turchetto

TRENTO: Marchegiani G., Ballarini M. (dal 31′ st Ianesi S.), Belcastro L. (dal 15′ st Saporetti S.), Bocalon R. (dal 15′ st Brighenti A.), Cittadino A. (dal 15′ st Mihai L.), Damian F., Fabbri A., Ferri L., Galazzini D., Garcia Tena P., Trainotti A.. A disposizione: Tommasi M., Brighenti A., Francesca D., Ianesi S., Matteucci D., Mihai L., Ruffo Luci D., Saporetti S., Scire S.

Reti: al 26′ st Deli F. (Pordenone) , al 45’+2 st Deli F. (Pordenone) .

Ammonizioni: al 4′ pt Ajeti Ar. (Pordenone), al 45’+1 st Giorico D. (Pordenone) al 33′ pt Ferri L. (Trento), al 3′ st Ballarini M. (Trento), al 35′ st Mihai L. (Trento).













