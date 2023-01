Video/ Pordenone Virtus Verona (0-0) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO PORDENONE VIRTUS VERONA (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Pordenone a Virtus Verona al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, al termine di questo match valido per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo dominano i neroverdi, con il primo squillo che arriva al 26esimo: mischia furibonda in area, sulla quale si avventa Palombi, che in precario equilibrio si coordina e riesce a battere a rete. Sibi è letteralmente miracoloso, e con un colpo di reni salva tutto, sventando la minaccia. Al 39esimo Faedo compie un intervento che vale un gol, riuscendo ad intercettare il cioccolatino d’esterno servito da Dubickas, che si era fatto tutto il campo ed aveva notato Palombi tutto solo.

Nel secondo tempo la partita si accende ed assistiamo ad una partita molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra. L’episodio più clamoroso arriva al 68esimo, con Candellone che raccoglie il cross del compagno e segna, ma l’arbitro annulla per posizione di offside. Al 76esimo risponde la Virtus Verona con Danti, che in tuffo di testa si divora l’1-0, mandando la sfera sul fondo da pochi passi. All’84esimo ancora Pordenone, con Deli che pesca il jolly dalla lunga distanza, ma il pallone termina alto. All’89esimo Ajeti non riesce a sfiorare quel tanto che basta l’intuizione di Burrai, che aveva disegnato una traiettoria invitante per l’ex Torino. Termina 0-0.

VIDEO PORDENONE VIRTUS VERONA (0-0): IL TABELLINO

PORDENONE: Festa M., Ajeti Ar., Benedetti A., Bruscagin M., Burrai S., Dubickas E., Palombi S. (dal 21′ st Candellone L.), Pinato M., Piscopo K. (dal 11′ st Deli F.), Torrasi E. (dal 38′ st Destito M.), Zammarini R.. A disposizione: Giust N., Martinez M., Andreoni C., Baldassar S., Candellone L., Deli F., Destito M., Giorico D., Ingrosso G., Maset E., Negro S., Puzzangara

VIRTUS VERONA: Sibi S., Amadio M. (dal 18′ st Talarico R.), Cella S., Daffara M., Danti D. (dal 39′ st Casarotto M.), Fabbro M. (dal 29′ st Manfrin G.), Faedo C., Gomez J., Lonardi L., Ruggero M., Tronchin S. (dal 29′ st Vesentini F.). A disposizione: Giacomel A., Siaulys O., Casarotto M., Manfrin G., Mazzolo F., Munaretti L., Priore E., Santi M., Sinani I., Talarico R., Vesentini F.

Reti: –

Ammonizioni: al 18′ st Burrai S. (Pordenone) al 14′ pt Daffara M. (Virtus Verona), al 22′ st Tronchin S. (Virtus Verona), al 26′ st Lonardi L. (Virtus Verona).

