VIDEO PORNO NELLA VILLA REALE DI MONZA/ Filmato hard: lei e lui in pieno giorno…

La Villa Reale di Monza “profanata” da una coppia che ha girato un video porno amatoriale. Oltre 2 milioni di visualizzazioni per il filmato hard che ha visto come scenario il cortile della Reggia di Monza. E’ proprio all’interno dei cancelli, infatti, che un uomo e una donna hanno dato vita prima ad uno scambio di effusioni, poi ad un rapporto sessuale completo. Il tutto apparentemente indisturbati: per la gioia dei frequentatori dei siti porno che hanno visto pubblicare il video sui loro portali, ma allo stesso tempo per l’ira dei tanti cittadini che hanno espresso profonda indignazione per l’accaduto. Come riportato da Monza Today, sullo sfondo del video si può intravedere l’opera del maestro Pistoletto “I temp(l)i cambiano”: l’opera da qualche tempo non è più presente nel cortile d’ingresso, ne deriva che il video è un po’ datato.

VIDEO PORNO NELLA VILLA REALE DI MONZA

Il filmato hard è stato girato in pieno giorno, è possibile che qualcuno abbia approfittato del lockdown per girare indisturbato la scena hard in un contesto “reale”? Nel video si vedono il Cortile d’Onore oltre il cancellone chiuso e il viale di ingresso della Reggia a ridosso della cancellata del Roseto. Chi ha violato questi luoghi così cari ai monzesi? Il primo portale a pubblicare il video è stato BrianzaChannel. La scena ritrae l’incontro tra i due, un caloroso abbraccio che si trasforma ben presto in baci appassionati. L’ardore tra i due appare irrefrenabile e si passa molto rapidamente alla vie di fatto. I protagonisti hanno potuto dar vita al video porno nonostante le telecamere di videosorveglianza: com’è stato possibile? Per loro il rischio, se individuati, è quelli di incappare in pesanti sanzioni, dall’ingresso all’interno di una proprietà privata fino agli atti osceni in luogo pubblico.

