Video/ Porto Anversa (2-0) gol e highlights: Evanilson e Pepe decidono il match (7 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PORTO ANVERSA: LA SINTESI

Il Porto supera senza problemi l’Anversa ed aggancia il Barcellona in testa al girone. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Diogo Costa prova a servire Taremi, servizio lungo. Michel-Ange Balikwisha riceve palla in area e calcia, palla fuori di poco. Evanilson aggancia la sfera e calcia, conclusione sbagliata. Pepe la mette in mezzo, respinge la difesa avversaria. Gyrano Kerk commette fallo in area, calcio di rigore a favore del Porto! Sul dischetto si presenta Evanilson che non sbaglia! La palla messa alla destra del portiere. Varela ci prova da fuori area, respinge un difensore avversario. Occasione per Taremi che in area calcia male. Termina la prima frazione di gara.

Jurgen Ekkelenkamp viene espulso dopo che il direttore di gara rivede il fallo al VAR. Porto che ora sta provando a chiudere il match approfittando anche della superiorità numerica. Zaidu di testa a botta sicura, grandissima parata di Lammens. Palla in area per Evanilson che aggancia e calcia, ancora bravo il portiere avversario. Andre Franco riceve da ottima posizione ma calcia male e spreca. Pepe! La chiude il Porto nel finale! Francisco Conceicao mette in area con un bel cross dove trova la deviazione vincente di Pepe. Termina il match.

IL TABELLINO DI PORTO ANVERSA

FC PORTO: Costa D. (Portiere), Joao Mario, Pepe, Carmo D., Zaidu (dal 38′ st Sanchez J.), Franco A. (dal 38′ st Danny Namaso), Varela A., Eustaquio S., Pepê, Evanilson (dal 38′ st Navarro F.), Taremi M. (dal 23′ st Conceicao F.). A disposizione: Baro R., Borges G., Cardoso F., Claudio Ramos (Portiere), Folha B., Grujic M., Martinez T., Nico Allenatore: Conceicao S..

ANVERSA: Lammens S. (Portiere), De Laet R. (dal 1′ st Bataille J.), Van Den Bosch Z., Coulibaly S., Wijndal O. (dal 23′ st Corbanie K.), Yusuf A., Vermeeren A., Kerk G. (dal 30′ st Ejuke C.), Ekkelenkamp J., Balikwisha M. (dal 23′ st Muja A.), Ilenikhena G. (dal 30′ st Janssen V.). A disposizione: Devalckeneer N. (Portiere), De Wolf O. (Portiere), Horemans M., Tuypens E. Allenatore: van Bommel M..

Reti: al 32′ pt Evanilson (FC Porto) , al 45’+1 st Pepe (FC Porto) .

Ammonizioni: al 13′ st Carmo D. (FC Porto), al 39′ st Conceicao F. (FC Porto) al 20′ pt Yusuf A. (Anversa), al 45’+2 pt Vermeeren A. (Anversa), al 17′ st Wijndal O. (Anversa).

