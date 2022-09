Video/ Porto Bruges (0-4) gol ed highlights: disfatta portoghese, la chiude Nusa

VIDEO PORTO BRUGES (0-4): BELGI SHOW!

Video Porto Bruges che racconta le emozioni ed i gol del match valevole per la seconda giornata del turno B di Champions League. Padroni di casa che partono subito forte con le avanzate degli uomini più tecnici come Otavio e Galeno sulle fasce. Il primo episodio della partita avviene al minuto 15 quando Joao Mario atterra all’interno della propria area il proprio avversario. Qualche minuto per il check del Var e palla posizionata nel dischetto. Dagli undici metri si posiziona Jutgla che batte il portiere e fa 0-1 per i suoi. Vantaggio a sorpresa del Bruges che poi si difende per tutto il primo tempo trovando anche 3 cartellini gialli che consentono alla sfida di andare all’intervallo sul risultato di 0-1.

Secondo tempo del video di Porto Bruges di Champions League che si apre con i lusitani in completa balía degli avversari. Bruges che infiamma la partita con le avanzate degli uomini più tecnici in avanti fino al gol dello 0-2 e successivo 0-3 in una manciata di minuti. I gol sono realizzati da Sowah, lanciato in porta da Jutgla, e dall’ex giocatore del Bologna Skov Olsen. Tris realizzato dopo soltanto 7 minuti dal fischio del secondo tempo. Conceicao prova i cambi ma che nulla possono sulle avanzate della formazione avversaria che tiene il pallino del campo e domina in ogni parte del campo. Nel finale la chiude, come se ci fosse di bisogno di un ulterioriore punto esclamativo, il gol del giovanissimo Nusa classe 2005. Flop è delusione Porto che dopo due turni, incredibilmente, si trova all’ultimo posto con 0 punti all’attivo.

VIDEO PORTO BRUGES: IL TABELLINO

FC PORTO: Diogo Costa, Carmo D., Eustaquio S., Evanilson (dal 1′ st Martinez T.), Galeno (dal 16′ st Gabriel Veron), Joao Mario (dal 1′ st Loader D.), Otavio (dal 16′ st Borges G.), Pepe, Pepê, Uribe M., Zaidu (dal 31′ st Wendell). A disposizione: Claudio Ramos, Borges G., Bruno Costa, Cardoso F., Conceicao R., Franco A., Gabriel Veron, Grujic M., Loader D., Marcano I., Martinez T., Wendell Allenatore: Conceicao S..

CLUB BRUGGE: Mignolet S., Jutgla F. (dal 30′ st Nusa A.), Mechele B., Meijer B. (dal 30′ st Sobol E.), Nielsen C., Odoi D., Onyedika R., Skov Olsen A. (dal 26′ st Yaremchuk R.), Sowah K., Sylla A. (dal 20′ st Boyata D.), Vanaken H.. A disposizione: Lammens S., Shinton N., Audoor L., Balanta E., Boyata D., Larin C., Mbamba N., Nusa A., Otasowie O., Sandra C., Sobol E., Yaremchuk R. Allenatore: Hoefkens C..

Reti: al 15′ pt Jutgla F. (Club Brugge) , al 2′ st Sowah K. (Club Brugge) , al 7′ st Skov Olsen A. (Club Brugge) , al 44′ st Nusa A. (Club Brugge) .

Ammonizioni: al 15′ pt Joao Mario (FC Porto), al 32′ st Carmo D. (FC Porto) al 19′ pt Onyedika R. (Club Brugge), al 27′ pt Odoi D. (Club Brugge), al 45’+1 pt Nielsen C. (Club Brugge), al 9′ st Sylla A. (Club Brugge).