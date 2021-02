Video/ Porto Juventus (risultato 2-1) gol e highlights. Chiesa tiene in corsa Pirlo

VIDEO PORTO JUVENTUS (2-1): CHIESA TIENE ACCESA LA SPERANZA

Serata piena di problemi per la Juventus a Oporto, ma nell’andata degli ottavi di finale di Champions League i bianconeri restano a galla grazie a Federico Chiesa. Dopo appena 2′ i padroni di casa del Porto passano in vantaggio a causa di un clamoroso errore di Bentancur, che in un disimpegno in area decide di passare il pallone a Szczesny non avvedendosi della presenza di Taremi appollaiato in area, che vince il rimpallo col portiere polacco e sigla l’1-0. Ci mette un po’ la formazione bianconera a riorganizzarsi dopo lo svantaggio, al 16′ su cross di Alex Sandro una bella girata di Chiesa si infrange sulla schiena di Zaidu, che sta controllando a vista l’ex Fiorentina. Al 19′ un cross a spiovere di Oliveira si trasforma in un insidia per Szczesny, che riesce con qualche affanno a recuperare la posizione, mentre al 22′ è De Ligt a opporsi con il corpo a una conclusione dello stesso Oliveira. Al 29′ Szczesny neutralizza un colpo di testa di Taremi. Al 35′ deve alzare bandiera bianca Giorgio Chiellini, alle prese con l’ennesimo infortunio di una stagione tormentata. Al suo posto entra in campo Demiral, mentre la prima vera occasione da gol per la Juventus ce l’ha Rabiot con una girata in area deviata da Marchesini in tuffo, ma a inizio azione Cristiano Ronaldo era fuorigioco.

VIDEO PORTO JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Esattamente come nel primo tempo, l’inizio di gara è da incubo per la Juventus che già al 1′ della ripresa incassa il 2-0. Manafá penetra in area e serve Marega, che piazza il pallone a fil di palo: raddoppio lusitano e Juventus che rischia di capitolare definitivamente al 7′, con una gran parata di Szczesny che evita il tris di Oliveira. Al 36′ viene ammonito Danilo: il fallo su Zaidu è inesistente ma il giallo arriva e il difensore, diffidato, dovrà saltare il match di ritorno. Ma subito dopo i bianconeri vedono riaprirsi tutte le prospettive: al 37′ gran palla di Rabiot che taglia in diagonale l’area per Chiesa che piazza sul secondo palo una traiettoria perfetta, imparabile per il numero uno del Porto. E alla fine del recupero la Juventus ha di che protestare per un tamponamento di Zaidu su Cristiano Ronaldo: sembrano esserci gli estremi per il penalty ma il VAR non interviene e si chiude sul 2-1 per il Porto.

VIDEO PORTO JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Sergio Conceicao, vecchia conoscenza del calcio italiano, dopo questa vittoria crede nelle chance di qualificazione del suo Porto: “Dispiace per il gol, fino al 70′ la Juve è stata bloccata da noi. Abbiamo fatto una partita difensiva di buon livello. Sapevamo di poter creare delle difficoltà col pressing alto, bloccando i punti forti della Juve che sono tanti, sia a livello individuale che collettivo. A livello strategico è stata una partita di buon livello, ma siamo solo a metà: manca solo una partita, dovremo essere forti in tutti i momenti del gioco per passare“. Grazie al gol di Chiesa la Juventus è ancora in corsa, ma Andrea Pirlo non può essere soddisfatto: “L’approccio è diventato sbagliato dopo il primo minuto: quando prendi un gol così è normale venga un po’ di paura, ti mancano le sicurezze che non dovrebbero mai mancare in un ottavo di finale. I ragazzi si sono un po’ abbattuti, abbiamo preso un gol strano, poi si è messa in piedi la partita che volevano fare ed è diventata molto più difficile. La stanchezza dopo tante partite impegnative c’è, non è facile mantenere lo stesso ritmo, ma in un ottavo di finale non doveva succedere. Fortunatamente l’abbiamo rimessa in pista, adesso ci concentreremo sul ritorno. L’avevamo preparata per affondare con gli attaccanti e con gli esterni, ma quando ricevi palla e la tocchi sempre tre o quattro volte perdi il tempo e loro riuscivano sempre a rientrare. Dovevamo essere più lucidi, c’era tanto spazio per allargare il gioco ma il movimento con la palla era troppo lento. Sapevamo che si chiudevano molto bene, era la partita che volevano fare e gliel’abbiamo messa su un piatto d’argento”.

