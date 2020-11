Video/ Porto Marsiglia (3-0) highlights e gol. Lusitani travolgenti in casa!

VIDEO PORTO MARSIGLIA: TRE PUNTI PER I LUSITANI

Partita vivace ma dominata dall’inizio alla fine dal Porto, che fa un sol boccone del Marsiglia e si porta così a quota 6 punti, dietro il Manchester City e favorito ormai per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena 4′ grazie a Moussa Marega, bravo a sfruttare un assist di Corona e a realizzare da posizione ravvicinata. Il Marsiglia ha però una grande occasione per il pareggio al 10′ con un calcio di rigore fischiato per un fallo in area di Malang Sarr. Sul dischetto per i francesi va Dimitri Payet che calcia però alle stelle, col Porto che riprende il controllo del gioco raddoppiando al 28′: fallo in area di Jordan Amavi e dal dischetto Oliveira non sbaglia, consentendo ai lusitani di prendersi due gol di vantaggio prima dell’intervallo. Ammoniti Amavi e Kamara tra le fila degli ospiti, il match non regala comunque grande emozioni nella ripresa col Porto che ha saputo gestire il doppio vantaggio nel migliore dei modi per poi mettere definitivamente in ghiaccio la partita. Prodezza di Luis Diaz che con una gran botta di destro trova l’angolino al 24′ del secondo tempo su assist di Corona. E’ l’ultimo passo che serviva per festeggiare, il Marsiglia resta a secco in classifica, il Porto centra la seconda vittoria dopo quella ottenuta contro l’Olympiacos.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ovviamente il tecnico del Porto, Sergio Conceicao, è raggiante per il risultato ottenuto: “La squadra ha interpretato la partita in maniera fantastica. È stato un grande successo, abbiamo concesso pochissimo all’avversario e creato occasioni per vincere con un risultato più rotondo. È vero che se il Marsiglia avesse segnato il rigore sarebbe potuta essere una partita diversa, ma questo è il calcio. È un peccato che i nostri tifosi non potessero essere qui stasera per applaudire giocate fantastiche come quella del terzo gol“. E’ durissimo invece Andre Villas Boas su un Marsiglia che sembra non avere più la forza di reagire, almeno in Champions League: “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna sul primo gol e poi con il rigore sbagliato da Payet. Ci facciamo del male da soli con i nostri errori. Abbiamo lottato fino alla fine. Il Porto ha messo più intensità, è stato più aggressivo sulle seconde palle. L’Europa League non è bonus, è il minimo accettabile, il posto dei perdenti. È ancora possibile, adesso giochiamo con l’Olympiakos in casa e poi ancora con il Porto, ma quello che mi interessa di più è salvare la faccia. L’unico vantaggio è che questa Champions League finirà presto“.

