Video/ Portogallo Francia (0-1): highlights e gol. Decide tutto Kante al 53′!

VIDEO PORTOGALLO-FRANCIA (0-1): IL MATCH

All’Estadio da Luz di Lisbona la Francia supera in trasferta il Portogallo per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati dal tecnico Fernando Santos partono bene cercando di prendere subito in mano le redini del match e rendendosi pericolosi verso il 6′ con lo juventino Cristiano Ronaldo, fermato dall’intervano di Lloris. Gli ospiti di mister Deschamps tentano di reagire e si affacciano in avanti al 10′ impegnando Rui Patricio tramite uno spunto interessante di Coman. I minuti scorrono sul cronometro ed i transalpini crescono molto velocemente sfiorando appunto il gol del possibile vantaggio grazie alle giocate di Martial al 12′, disinnescato dall’intervento provvidenziale di Rui Patricio, e del bianconero Rabiot al 19′, sparando largo. I lusitani appaiono un po’ in difficoltà in questa fase della partita e rischiano grosso proprio intorno al 30′ quando Martial centra la traversa sugli sviluppi di una confusa azione offensiva. Lo stesso Martial conclude in modo troppo centrale nel finale di frazione, favorendo quindi la parata di Rui Patricio al 41′.

VIDEO PORTOGALLO FRANCIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i padroni di casa mancano un’opportunità su punizione con Cristiano Ronaldo al 47′ e con Bernardo Silva al 49′, venendo fermato da Lloris tra i pali. Gli ospiti non si lasciano intimidire e ribaltano anzi la situazione riuscendo a spezzare l’equilibrio iniziale grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Kante, bravissimo ad intervenire con il tap-in vincente sul tiro dello juventino Rabiot respinto malamente da Rui Patricio, grande protagonista nel corso della frazione di gioco precedente. Nell’ultima parte dell’incontro gli uomini di Fernando Santos vanno in cerca dell’eventuale pareggio con scarso successo, disperandosi in modo particolare al 60′ a causa del palo centrato da Jose Fonte. I suoi compagni Moutinho e Cancelo non fanno di meglio da lì al triplice fischio dell’arbitro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco T. Stieler ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Danilo da un lato, Lloris, Kante ed Hernandez dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quinta giornata permettono alla Francia di salire a quota 13 nella classifica del gruppo 3 della Lega A di Nations League, staccando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Portogallo, rimasti appunto fermi con i loro 10 punti. La Francia accede così alla fase successiva della competizione con un turno di anticipo.

IL TABELLINO

Portogallo-Francia 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Kante(F).

PORTOGALLO (4-3-3) – Rui Patricio; Joao Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, William Carvalho; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All.: Fernando Santos.

FRANCIA (4-3-3) – Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Kante, Pogba; Coman, Martial, Griezmann. All.: Didier Deschamps.

Arbitro: T. Stieler (Germania).

Ammoniti: 32′ Danilo(P); 62′ Lloris(F); 80′ Kante(F); 82′ Hernandez(F).

