Video/ Portogallo Italia U21 (5-3 dts): highlights e gol. Azzurrini eliminati!

Nulla da fare per gli azzurrini di Nicolato: ieri sera, nei quarti di finale degli Europei U21, il Portogallo ha battuto l’Italia U21 con il risultato di 5-3, maturato solo ai tempi supplementari e decidendo dunque dell’eliminazione della nostra nazionale nella competizione continentale. Non è dunque bastata la grinta dei nostri ragazzi per superare il colosso lusitano, in 120 minuti di gioco di grandissimo spettacolo: pure gli azzurri chiudono la prova a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Raccontando ora delle azioni salienti della sfida tra Portogallo e Italia U21 va detto che al via sono subito i lusitani a prendere le redini del gioco: la nostra nazionale fa fatica a contrastare il palleggio avversario, e al 6’ già subisce la prima rete della partita, per firma di Dany Mota. La squadra di Nicolato reagisce e prova a rendersi pericolosa, ma al 31’ è ancora il giocatore del Monza a ferire lo specchio di Carnesecchi su corner: è solo al 45’ che l’Italia U21 ricuce con una bella rete da parte di Pobega.

Nell’intervallo gli azzurri tornano in campo animati da una gran voglia di rivalsa: il Portogallo U21 è però più cinico e tempo pochi minuti allunga con Ramos, per 3-1. Un giro d’orologio e ci pensa Scamacca a ricucire ancora: pure il tempo è poco e per provare la rimonta in extremis Nioclato dà alla formazione un volto ultra offensivo. Nel finale il Portogallo va in difficoltà ed è Cutrone a siglare il pareggio all’88’: al triplice fischio finale è 3-3 sul tabellone del risultato e dunque si va ai tempi supplementari. Tornati in campo è subito colpo di scena con l’espulsione di Lovato: pur in inferiorità numerica è sempre l’Italia U21 a tenere le redini del gioco nel primo parziale. Nel secondo però gli azzurri faticano e i lusitano tornano a colpire: al 109’ è Jota a siglare il vantaggio mentre è Chico Conceiçao a mettere il sigillo sul 5-3 finale. Al triplice fischio il Portogallo U21 batte l’Italia U21 per 5-3 e vola in semifinale agli europei.

IL TABELLINO

PORTOGALLO-ITALIA 5-3 dts

RETI: 6′ e 31′ Dany Mota (P), 45′ Pobega (I), 59′ Ramos (P), 60′ Scamacca (I), 89′ Cutrone (I), 109′ Jota (P), 119′ Conceiçao (P)

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Queiròs, Leite, Tavares; Vitinha, Bragança (86′ Barò), Fernandes (74′ Jota); Fabio Vieira (86′ Conceiçao); Ramos (69′ Florentino), Mota (94′ Leao). All. Jorge

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova (75′ Zappa), Frattesi, Rovella (81′ Cutrone)Pobega (74′ Maggiore), Sala (81′ Sottil); Raspadori, Scamacca (90′ Ricci). All. Nicolato

Ammoniti: Pobega, Sala, Lovato, Cutrone

Espulso: Lovato

