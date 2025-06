VIDEO PORTOGALLO SPAGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera il Portogallo ha la meglio sulla Spagna ai rigori vincendo per 7 a 6. Nel primo tempo i lusitani tentano di cominciare con il turbo inserito ed infatti si propongono immediatamente in attacco verso il 5′ con una conclusione di Joao Neves terminata larga non di molto rispetto allo specchio della porta avversaria. Nemmeno le Furie Rosse sembrano in grado di combinare di meglio sia al quarto d’ora con Pedri che al 17′ con Nico Williams e bisogna aspettare Zubimendi per assistere al gol del vantaggio firmato al 21′.

DIRETTA/ Portogallo Spagna (risultato 7-6 dcr): Ronaldo e Leao vincono la Nations League 2025! (8 giugno)

Tuttavia, gli uomini allenati dal commissario tecnico Roberto Martinez non restano a guardare con le mani in mano e replicano siglando la rete dell’immediato pareggio al 26′ quando Pedro Neto sforna un assist vincente per il suo compagno di Nazionale Nuno Mendes, bravo a concretizzare. La compagine guidata dal ct De La Fuente insiste e, dopo essersi visti fermare dalla difesa rivale con Lamine Yamal al 43′, tornano avanti al 45′ per merito del gol trovato da Oyarzabal, su suggerimento di Pedri e senza ravvisare alcun presunto contatto irregolare precedente.

Probabili formazioni Portogallo Spagna/ Quote: chi gioca la finale? (Nations League 2025, oggi 8 giugno)

Nel secondo tempo i portoghesi vanno immediatamente a caccia del pari disperandosi però al 49′ quando non viene convalidato un gol di Bruno Fernandes a causa di una posizione di fuorigioco e non ha maggior fortuna poi Ruben Neves che non supera la retroguardia al 53′. Nel finale è capitan Cristiano Ronaldo a ripristinare l’equilibrio di partenza segnando al 61′ su un cross da sinistra deviato e scappando alla brutta marcatura di Cucurella.

Ai supplementari Semedo mette i brividi alla Spagna al 92′ ma bisogna aspettare i calci di rigore e l’errore fatale commesso dal subentrato Morata, il quale ha calciato la sfera direttamente contro la traversa, per decretare un vincitore. Questo successo sancisce il secondo trionfo in quattro edizioni di Nations League per il Portogallo mentre la Spagna si vede sfuggire il trofeo 2024/2025 tra le mani dopo essere stata in vantaggio per due volte.

DIRETTA/ Spagna Francia (risultato finale 5-4): incredibile rimonta sfiorata! (oggi 5 giugno 2025)

VIDEO PORTOGALLO SPAGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS