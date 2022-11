Video/ Portogallo Uruguay (2-0) gol e highlights: i lusitani volano agli ottavi!

VIDEO PORTOGALLO URUGUAY (2-0): LUSITANI AGLI OTTAVI

Il Portogallo è la terza squadra che si qualifica agli ottavi di Qatar 2022, grazie al 2-0 sull’Uruguay i lusitani salgono a quota 6 punti e si assicurano il pass per la fase a eliminazione diretta (dove quasi sicuramente dovranno rinunciare a Nuno Mendes, vittima di un infortunio muscolare e che ha abbandonato il campo in lacrime), venerdì prossimo basterà un pareggio contro la Corea del Sud per blindare il primo posto del gruppo H con il Ghana che invece contenderà la piazza d’onore alla Celeste nello scontro diretto. Bruno Fernandes, autore di una doppietta, ruba la scena a Cristiano Ronaldo che aveva cercato di deviare in rete con un colpo di testa il traversone del suo connazionale che si è trasformato nella più beffarda delle conclusioni per il portiere Rochet, scavalcato dalla traiettoria del tiro-cross.

Sarà proprio il centrocampista del Manchester United a mettere i sigilli sul match trasformando un calcio di rigore che definire generoso è un eufemismo: Giménez tocca il pallone con il braccio mentre stava cadendo, non poteva di certo tagliarselo e in ogni il movimento era del tutto naturale. Evidentemente l’arbitro Faghani e il VAR non la pensavano così e decidono di spianare definitivamente la strada agli uomini di Fernando Santos. Che nel recupero sfiorano pure il tris sempre con il numero 8, il legno gli nega la tripletta e la possibilità di portarsi il pallone a casa.

VIDEO PORTOGALLO URUGUAY: IL SECONDO TEMPO

L’Uruguay, che nel primo tempo aveva spaventato gli avversari con l’accelerazione di Bentancur che era riuscito a passare in mezzo a tre avversari prima di calciare addosso a Diogo Costa, è costretto ad alzare bandiera bianca. Una sconfitta pesante e forse ingiusta per la formazione del commissario tecnico Diego Alonso che di certo ha pagato a caro prezzo le palle gol sciupate sullo 0-1. Il nuovo entrato Maxi Gómez ha scheggiato il palo a un quarto d’ora dal novantesimo mentre Luis Suárez è riuscito solamente a scuotere l’esterno della rete. Anche De Arrascaeta ha avuto un’occasione ghiotta per ristabilire la parità ma non ha saputo buttarla dentro con uno scavetto quando da quella posizione doveva buttare giù la porta con una cannonata. La folle decisione del fischietto iraniano – e dei suoi assistenti – ha definitivamente affossato la compagine sudamericana che resta comunque ancora in corsa, a patto di vincere contro il Ghana sperando che la Corea del Sud non vinca a valanga, altrimenti le vacanze di Natale cominceranno con largo anticipo.

VIDEO PORTOGALLO URUGUAY 2-0, IL TABELLINO

PORTOGALLO-URUGUAY 2-0 (0-0)

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes (42’ Guerreiro); Bernardo Silva, William Carvalho (82’ João Palhinha), Rúben Neves (69’ Leão); Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (82’ Gonçalo Ramos), João Félix (82’ Matheus Nunes). All. Fernando Santos.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Giménez, Godín (62’ Pellistri), Coates, Olivera (86’ Vina); Valverde, Bentancur, Vecino (62’ De Arrascaeta); Varela, Cavani (73’ Suárez), Núnez (72’ Maxi Gómez). All. Diego Alonso.

ARBITRO: Alireza Faghani (IRN).

AMMONITI: 6’ Bentancur (U), 38’ Rúben Neves (P), 45’ Olivera (U), 77’ João Félix (P), 89’ Rúben Dias (P).

RECUPERO: 3’ pt, 9’ st.

MARCATORI: 54’ e 90’+3’ rig. Bruno Fernandes (P).

