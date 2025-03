VIDEO POTENZA ALTAMURA: LA PARTITA

Video Potenza Altamura che termina con il risultato finale di 3-1. Succede tutto nel primo tempo con la formazione di casa che trova tre reti in rapida successione, indirizzando la partita. La prima rete della serata porta la firma di Caturano, al suo diciassettesimo gol in campionato. Passano solamente dieci minuti e anche Emanuele Schimmenti festeggia la settima rete stagionale. Domina il Potenza che chiude la partita dopo appena 30 minuti con la rete del brasiliano Lucas Felippe. Unica nota del primo tempo per gli ospiti, l’ammonizione di Mattia Rolando. La seconda frazione presenta dei ritmi più bassi rispetto a quelli del primo tempo.

Video Spal Ternana (0-3)/ Gol e highlights: Abate mantiene il secondo posto (Sere C, 17 marzo 2025)

Verrengia si iscrive al tabellino dei cattivi, beccandosi il giallo così come Palermo. Attacca maggiormente la formazione ospite che trova il modo di riaprire la partita troppo tardi. Al minuto 83 Michele Grande firma il gol della bandiera. Dopo 90 minuti finisce la partita con la vittoria del Potenza che sale alla sesta posizione in classifica, rimane invece a quota 34 alle dodicesimo posto la formazione pugliese.

Risultati Serie C, classifiche/ Via ai posticipi! Il Padova allunga di nuovo! (32^ giornata, 17 marzo 2025)

VIDEO POTENZA ALTAMURA: GOL E HIGHLIGHTS