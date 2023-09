Video/ Potenza Casertana (1-1) gol e highlights: Caturano evita la sconfitta (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA CASERTANA: LA PARTITA

Potenza e Casertana si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Curcio e Caturano. Queste le azioni salienti del match. Giallo a Laaribi per un fallo. Dieci minuti di grande intensità ma zero occasioni. Curcio! La sblocca la Casertana! Fabbri serve Curcio che con il sinistro la mette direttamente nel sette! Hadziosmanovic in mezzo, non ci arriva Caturano. Prezioso prova a servire Tavernelli, palla troppo lunga. Termina la prima frazione di gioco, Casertana avanti grazie a Curcio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA CASERTANA, IL SECONDO TEMPO

Tavernelli controlla e calcia, decisiva la deviazione di Gasparini. Catapai in mezzo per Curcio che di testa la mette alta! Caturano! La riprende il Potenza! Asensio serve Caturano che salta Venturi e deposita in rete! Contropiede della Casertana con Celiento, il tiro viene respinto da Gasparini. Termina il match.

IL TABELLINO I POTENZA CASERTANA

21′ pt Curcio (C), 31′ st Caturano (P)

POTENZA (3-5-2): Gasparini, Armini (30′ st Rossetti), Steffè (18′ st Prezioso), Caturano, Di Grazia (6′ st Asencio), Sbraga, Laaribi (6′ st Porcino), Verrengia, Schiattarella (18′ st Saporiti), Volpe, Hadziosmanovic.

A disposizione: Alastra, Galiano, Maddaloni, Monaco, Mata, Gagliano, Hristov.

Allenatore: Alberto Colombo

CASERTANA (3-5-1-1): Venturi, Fabbri, Celiento, Toscano (16′ st Calapai), Soprano, Damian, Curcio (44′ st Turchetta), Tavernelli (27′ st Taurino), Casoli, Anastasio, Proietti.

A disposizione: Marfella, Trematerra, Matese, Galletta, Sciacca, Del Prete, Paglino, Cadili.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro

