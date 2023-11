Video/ Potenza Catania (1-0) gol e highlights: ci pensa Caturano! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POTENZA CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Viviani il Potenza supera il Catania per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Lerda a partire in maniera arrembante affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 6′ con una conclusione di Caturano parato senza problemi da Bethers. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Caturano, autore di un colpo di testa vincente su assist dalla sinistra di Di Grazia.

Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono infatti i Leoni a mancare un’altra opportunità con una giocata imprecisa di Armini al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro il solito estremo difensore ospite Bethers tiene inutilmente vive le speranze dei suoi disinnescando in uscita Steffè, vicinissimo appunto all’eventuale gol del raddoppio, al 90′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Leone, proveniente dalla sezione di Barletta, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Saporiti da un lato, Zanellato, Bocic, Rocca e Deli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Potenza di salire a quota 17 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Catania, rimasti appunto fermi a 15 punti.

Potenza-Catania 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ Caturano(P).

Assist: 35′ Di Grazia(P).

POTENZA (3-4-1-2) – Gasparini; Monaco, Hristov, Armini; Gyamfi, Saporiti, Candellori, Hadziosmanovic; Di Grazia; Caturano, Asencio. A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Steffè, Rossetti, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia, Gagliano, Volpe. Allenatore: Franco Lerda.

CATANIA (4-3-3) – Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Sarao, Bocic. A disposizione: Albertoni, Toscano, Bouah, Curado, Castellini, Maffei, Rizzo, Ladinetti, Rocca, Deli, Chiarella, De Luca, Dubickas, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Domenico Leone (sezione di Barletta).

Ammoniti: 22′ Zanellato(C); 26′ Bocic(C); 59′ Rocca(C); 74′ Saporiti(P); 90’+5′ Deli(C).

