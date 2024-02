Video/ Potenza Giugliano (1-0) gol e highlights: un gol, due espulsioni, vittoria lucana (Serie C girone C)

VIDEO POTENZA GIUGLIANO (1-0): VINCONO I LUCANI

Primi giri di orologio di Potenza Giugliano, la partita è stata intensa e equilibrata, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. Però il risultato è stato sbloccato al quinto minuto da un gol spettacolare di Volpe per il Potenza. Il giocatore ha ricevuto il pallone fuori dall’area di rigore e ha calciato un vero e proprio bolide che si è infilato sotto l’incrocio dei pali, lasciando il portiere avversario senza possibilità di intervento. Questo gol ha cambiato l’inerzia della partita, dando al Potenza un vantaggio iniziale e aumentando la pressione sul Giugliano per cercare di rimontare. 1-0 alla fine di questi primi venti minuti, ma c’è ancora un’eternità da giocare!

Alla fine del primo tempo di Potenza Giugliano, il punteggio rimane invariato. Nonostante ciò, entrambe le squadre hanno avuto delle opportunità per segnare, ma finora nessuna è riuscita a capitalizzare le proprie occasioni che gli sono state palesate. La seconda metà del gioco promette di essere altrettanto combattuta, con entrambe le squadre che cercheranno di trovare il varco per sbloccare il punteggio e ottenere i tre punti. In particolare, Asencio ha avuto un’opportunità molto ghiotta, prendendo la palla dalla fascia e tentando un tiro a giro che però è uscito di molto rispetto alla porta, perdendo così una buona occasione per il vantaggio dei padroni di casa.

VIDEO POTENZA GIUGLIANO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Potenza Giugliano, il punteggio è rimasto invariato, ma purtroppo i padroni di casa hanno subito due espulsioni. Sia Asencio che Schiattarella sono stati costretti a lasciare il campo per doppia ammonizione. Asencio è stato ammonito per proteste accese nei confronti dell’arbitro, mentre Schiattarella ha visto il secondo cartellino giallo per un brutto intervento a centrocampo con il piede alto. Queste espulsioni mettono in difficoltà la squadra di casa, che dovrà affrontare il resto della partita con due uomini in meno. Il risultato adesso sembra esiguo e vedremo se i padroni di casa riusciranno a mantenere la porta inviolata, o magari a segnare ancora.

Potenza Giugliano è terminata con un risultato sorprendente, considerando le difficoltà affrontate dai padroni di casa. Nonostante giocassero in nove uomini a seguito delle espulsioni di Asencio e Schiattarella, il Potenza è riuscito a difendere con determinazione il risultato. Le espulsioni hanno sicuramente complicato le cose per il Potenza, che ha dovuto affrontare la pressione del Giugliano con due uomini in meno. Tuttavia, la squadra locale ha dimostrato grande compattezza difensiva e resilienza, riuscendo a respingere gli attacchi avversari e a mantenere l’integrità del risultato.

POTENZA GIUGLIANO, IL TABELLINO

POTENZA: Alastra F. (Portiere), Verrengia B., Hristov A., Armini N., Hadziosmanovic C. (dal 39′ st Spaltro R.), Schiattarella P., Candellori K., Castorani M., Burgio R., Volpe G. (dal 38′ st Rossetti M.), Asencio R.. A disposizione: Caturano S., Cucchietti T. (Portiere), Iacovino A. (Portiere), Maddaloni R. D., Maisto F., Marchisano M., Mazzeo L., Pace F., Paura M., Petti S., Steffe D.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Valdesi A., Cargnelutti R., Caldore M. (dal 36′ st Scognamiglio G.), Oyewale S. (dal 1′ st Yabre M.), Romano A. (dal 30′ st Berardocco L.), Maselli S., De Rosa R. (dal 17′ st Di Dio F.), Ciuferri F. (dal 1′ st De Sena C.), Salvemini F., Balde I.. A disposizione: Baldi G. (Portiere), Boccia A., Coprean R. (Portiere), Gladestony, Menna D., Oviszach E., Perdono V.

RETI: al 5′ pt Volpe G. (Potenza) .

AMMONIZIONI: al 30′ pt Schiattarella P. (Potenza), al 35′ pt Asencio R. (Potenza), al 45′ pt Alastra F. (Potenza), al 40′ st Hadziosmanovic C. (Potenza) al 21′ pt Caldore M. (Giugliano), al 26′ st Romano A. (Giugliano).

ESPULSIONI: al 4′ st Asencio R. (Potenza), al 8′ st Schiattarella P. (Potenza).

