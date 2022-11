Video/ Potenza Latina (3-0) gol ed highlights: i lucani calano il tris (Serie C)

VIDEO POTENZA LATINA (3-0): VITTORIA A SORPRESA

Video di Potenza Latina che vede la formazione di casa vincere 3-0. Vince e convince dunque la squadra rossoblù che si porta in avanti con Girasole al suo secondo gol consecutivo al 12esimo minuto di gioco. Ci prova il Latina a rispondere ma si chiude bene la formazione di casa. Prova ad entrare in partita Emmausso con due ottime conclusioni che però si spengono prima sulla braccia del portiere e poi fuori. Sul finire del primo tempo un errore incredibile di Esposito che prima ha sfiorato il gol e poi incredibile autogol dopo che lo stesso giocatore aveva scaricato dietro la palla al proprio portiere che incredibilmente si fa superare dal pallone palla in porta. Fine primo tempo ed inizio secondo.

Il copione non cambia ed il Potenza è sempre in avanti con il dominio dopo il gol di Girasole e l’autogol. Tris che viene siglato da Caturano che con un tocco morbido trova la rete del 3-0 e partita virtualmente chiusa allo stadio Viviani. Sfiora più volte il poker con Caturano che spreca da ottima posizione ma poco dopo anche Emmausso che va vicinissimo al gol del 4-0. Triplice fischio e vittoria per il Potenza che sale a quota 14 punti al 14esimo posto. Rimane al sesto posto, invece, il Latina a quota 18 in campionato.

VIDEO POTENZA LATINA: IL TABELLINO

POTENZA: Caturano S., Emmausso M. (dal 37′ st Schimmenti E.), Gasparini M. (Portiere), Girasole D., Gyamfi B., Laaribi M., Legittimo M. (dal 14′ st Armini N.), Matino E. (dal 41′ st Polito V.), Steffe D., Talia A. (dal 14′ st Rillo F.), Volpe G. (dal 14′ st Del Pinto L.). A disposizione: Alastra F. (Portiere), Armini N., Belloni N., Celesia C., Del Pinto L., Del Sole F., Di Grazia A., Logoluso G., Polito V., Riccardi P., Rillo F., Sandri M., Schimmenti E., Verrengia B.

LATINA: Amadio S., Barberini C., Cardinali M. (Portiere), Carletti C. (dal 38′ st Margiotta F.), Celli A., Cortinovis F. (dal 11′ st Di Mino M.), Esposito A., Esposito A., Fabrizi L., Giorgini A., Riccardi A. (dal 38′ st Pellegrino A.). A disposizione: De Santis E., Di Mino M., Giannini F. (Portiere), Margiotta F., Nori T., Pellegrino A., Tonti A. (Portiere)

Reti: al 12′ pt Girasole D. (Potenza) , al 45’+2 pt Esposito A. (Potenza) autogol, al 21′ st Caturano S. (Potenza) .

Ammonizioni: al 32′ pt Esposito A. (Latina), al 27′ st Celli A. (Latina).

VIDEO POTENZA LATINA: GOL ED HIGHLIGHTS













