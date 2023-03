Video/ Potenza Messina (0-1) gol e highlights: la decide Balde! (Serie C)

VIDEO POTENZA MESSINA (0-1): LA PARTITA

Il Potenza espugna lo Stadio Alfredo Viviani e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza, al termine di questa gara valida per la trentatreesima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo assistiamo ad un match poco spettacolare, dalle poche azioni da gol, ma con un Potenza senza dubbio più propositivo, trascinato da un Del Sole ispiratissimo: al quarto minuto costringe al miracolo Fumagalli, al 31esimo ci prova ancora una volta da fuori area ma la conclusione è centrale, ed al 37esimo si fa murare da Ferrara. La chance più nitida, però, la confezionano i giallorossi nel recupero, con Sbraga che compie un autentico prodigio su Perez.

Bullone nel panino alle elementari/ “In passato trovato un piercing in una zuppa”

CLICCA QUI PER IL VIDEO POTENZA MESSINA

Nel secondo tempo parte ancora una volta forte la squadra padrona di casa, con Caturano che non si accorge di essere in posizione regolare e non calcia convinto, sprecando un’opportunità colossale. Al 55esimo il Messina la sblocca all’improvviso: Kragli punta Verreggia, lo disorienta, scambia perfettamente con Perez e disegna un assist preciso per l’inserimento di Ibou Balde, che non può sbagliare. Nel finale il Potenza prova in tutti i modi a recuperare lo svantaggio, ed all’83esimo Konate commette un’ingenuità clamorosa, commettendo fallo da rigore: dagli undici metri si presenta Caturano, che calcia malissimo e fa svanire le speranze del pubblico locale.

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

VIDEO POTENZA MESSINA (0-1): IL TABELLINO

MARCATORI: 10′ st H. Baldé (M)

POTENZA: M. Gasparini, L. Del Pinto, S. Caturano, F. Del Sole, A. Di Grazia, N. Armini, A. Sbraga, M. Laaribi, A. Talia, D. Girasole, C. Hadžiosmanović

A disposizione: F. Alastra, A. Cittadino, P. Riccardi, M. Legittimo, V. Polito, F. Alagna, G. Rocchi, G. Logoluso, B. Verrengia, J. Murano, D. Steffè, E. Schimmenti, G. Volpe

All: Raffaele Giuseppe

MESSINA: E. Fumagalli, G. Berto, H. Baldé, M. Ferrara, C. Celesia, O. Kragl, M. Fiorani, A. Konate, A. Ragusa, I. Balde, L. Perez

A disposizione: M. Lewandowski, D. Trasciani, R. Marino, L. Versienti, C. Iannone, P. Ortisi, P. Grillo, D. Zuppel, D. Curiale, G. Salvo, M. Ferrini

All: Raciti Ezio

Samu Segreto protagonista film di Beppe Fiorello/ "Sta realizzando un grande sogno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA