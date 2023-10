Video/ Potenza Monterosi Tuscia (1-0) gol e highlights: decide Monaco nella ripresa (30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA MONTEROSI: LA PARTITA

Il Potenza batte di misura il Monterosi Tuscia grazie al difensore Monaco. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara. Tartaglia ci prova di testa ma commette fallo ai danni di un avversario. Rossetti pesca Caturano che ci arriva in area, palla fuori di pochissimo. Asencio si coordina e calcia al volo, la sfera termina tra le braccia di Mastrantonio. Silipo calcia dalla distanza, la sfera non trova la porta. Abbiamo superato la mezzora di gara, non si sblocca il match. D9 Renzo la mette in mezzo per Asencio che di testa sfiora l’incrocio dei pali. Bittante in mezzo per Costantino, Monaco in spaccata libera. Ci prova con il destro a giro Schiattarella, la sfera non scende. Ancora Asencio al volo, grande intervento di Cinaglia. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA MONTEROSI: IL SECONDO TEMPO

Ci prova Silipo, bravo nell’anticipo Porcino. Caturano ci prova di testa, Mastrantonio si rifugia in angolo. Silipo la mette in mezzo da punizione, Hadziosmanovic la mette in angolo. Scambiano Caturano e Asencio, palla fuori di poco. Bellissimo tiro di Silipo da fuori area con la sfera che sfiora il palo! Monaco! La sblocca il Potenza! Steffè la mette in mezzo da calcio d’angolo, Caturano calcia con Mastrantonio che respinge corto, arriva Monaco per il tocco vincente. Laaribi ci prova su punizione ma trova la barriera, arriva Candellori che al volo trova la parte alta della traversa! Lancio per Di Renzo che aggancia la sfera ed entra in area, Gasparini è bravo nell’anticipo. Termina il match.

IL TABELLINO DI POTENZA MONTEROSI

POTENZA – MONTEROSI 1-0

38′ st Monaco (P)

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Monaco, Caturano, Rossetti (17′ st Volpe), Prezioso (34′ st Candellori), Sbraga, Porcino, Schiattarella (34′ st Laaribi), Saporiti (17′ st Steffè), Asencio (27′ st Gagliano), Hadziosmanovic.

A disposizione: Alastra, Maddaloni, Armini, Mata, Verrengia, Hristov.

Allenatore: Alberto Colombo

MONTEROSI (3-5-2): Mastrantonio, Di Renzo, Dipaolantonio, Costantino (36′ st Vano), Frediani (36′ st Fantacci), Cinaglia (24′ st Sini), Tartaglia, Parlati, Piroli, Bittante, Silipo (32′ st Ekuban).

A disposizione: Rigon, Di Francesco, Giordani, Perrotta, Conti, Palazzino, Tolomello, Ferreri.

Allenatore: Roberto Taurino

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Davide Conti di Seregno – Mario Pinna di Oristano

Quarto ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli

