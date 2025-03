VIDEO POTENZA PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Viviani finisce con un pareggio senza vincitori per 2 a 2 il derby lucano tra Potenza e Picerno. Nel primo tempo i Melandrini non capitalizzano in avvio con Maiorino al 4′ e pagano caro questa imprecisione visto il gol del vantaggio trovato invece da Caturano per i Leoni verso il 10′. Al quarto d’ora è Petrungaro a fallire l’opportunità per raddoppiare lasciando così aperta la porta per la rete del pari siglata da Nicoletti al 22′, sfruttando l’assist di Esposito.

Video/ Monopoli Messina (2-1) gol e highlights: rimonta pugliese (Serie C, 2 marzo 2025)

Al 24′ Petrungaro continua ad avere problemi di mira che non sembrano più preoccupare invece Maiorino, a segno per il raddoppio su assist di Energe al 31′. La squadra del tecnico De Giorgio deve assumersi le proprie responsabilità poi nel fallire al 41′ un calcio di rigore con Caturano dopo il fallo di Manetta su Schimmenti così come al 44′ la rete di Sciaccia viene annullata a causa di un intervento irregolare commesso in attacco.

Video Campobasso Pineto (1-3)/ Gol e highlights: Schirone sistema le cose! (Serie C, 2 marzo 2025)

Nel secondo tempo, a seguita della giocata fuori misura di Petrungaro del 52′, il capitano del Potenza Caturano si fa perdonare ripristinando l’equilibrio al 55′ tramite il penalty fischiato per un altro fallo di Maselli, espulso nella circostanza per doppia ammonizione.

Nel finale Petrungaro colleziona un’altra delusione cogliendo un palo all’ora di gioco, visto che i suoi colleghi Schimmenti e Siatounis non sono più fortunati neanche nel recupero. L’arbitro Niccolò Turrini della sezione di Firenze ha estratto il cartellino giallo sette volte per ammonire Castorani al 45’+1′ e Ghisolfi all’81’ nel Potenza, Maselli al 29′ ed al 53′ con relativo rosso ed espulsione, Manetta al 36′, Esposito al 41′ e Merelli all’81’ nell’AZ Picerno.

Video Legnago Salus Milan Futuro (2-1)/ Gol e highlights: Oddo non evita l'aggancio! (Serie C, 2 marzo 2025)

VIDEO POTENZA PICERNO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS