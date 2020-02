Video/ Potenza Rende (2-2): highlights e gol, pareggio nel recupero (Serie C)

Nel video di Potenza Rende parliamo della partita giocata all’interno della 26^ giornata per il girone C della Serie C. Allo Stadio Alfredo Viviani le formazioni di Potenza e Rende si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nelle primissime fasi dell’incontro gli ospiti riescono a passare immediatamente in vantaggio già al 1′ grazie al gol messo a segno da Libertazzi. Tuttavia, i padroni di casa allenati da mister Raffaele non rimangono a guardare e trovano infatti subito la rete del pari al 9′ per merito di Emerson, autore di un preciso calcio di punizione. Nel secondo tempo i rossoblu completano la rimonta con il momentaneo sorpasso firmato da Viteritti al 47′ e gli uomini di mister Rigoli inseguono gli avversari fino agli ultimi istanti di gara. Ci pensa infatti Saveljesvs a ristabilire l’equilibrio iniziale in maniera definitivae nel recupero al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Sales e Ricci da un lato, Murati, Origlio e Godano dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiseiesimo turno di campionato permette rispettivamente al Potenza di salire a quota 46 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Rende si porta a 17 punti.

VIDEO POTENZA RENDE: IL TABELLINO

Potenza-Rende 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 1′ Libertazzi(R); 9′ Emerson(P); 47′ Viteritti(P); 90’+3′ Saveljesvs(R).

POTENZA – Ioime; Viteritti, Dettori, Coccia, França, Golfo, Sales, Coppola, Emerson, Ferri Marini, Silvestri. All.: Raffaele. A disp.: Santopadre, Panico, Ricci, Murano, Grande, Gassama, Isgrò, D’Angelo Volpe, Di Somma, Longo, Souare.

RIETI – Borsellini; Collocolo, Origlio, Libertazzi, Vivacqua, Rossini, Germinio, Bruno, Blaze, Murati, Vitofrancesco. All.: Rigoli. A disp.: Savelloni, Palermo, Negri, Ampollini, Cipolla, Loviso, Godano, Saveljevs, Ndiaye, Giannotti, Navas.

Arbitro: Daniele Rutella (Enna).

Ammoniti: Murati(R); Sales(P); Origlio(R); Ricci(P); Godano(R).

