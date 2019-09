Video/ Potenza Sicula Leonzio (0-0): highlights, vince l’equilibrio (Serie C)

Diamo un’occhiata al video di Potenza Sicula Leonzio, gli highlights della sfida dello stadio Viviani terminata 0-0 ma non senza emozioni. Secondo pareggio consecutivo per la formazione allenata da Peppe Raffaele, superata in classifica da Catanzaro e Catania – reduci rispettivamente dalle vittorie contro Rende e Cavese – mentre gli ospiti possono tornare a sorridere dopo due sconfitte consecutive: i bianconeri salgono al terz’ultimo posto a quota 2 punti. Di fronte a 3 mila spettatori, Potenza e Sicula Leonzio hanno dovuto vita a un’ottima partita, piena di botta e risposta e con grandi azioni di qualità. Trascinati da Vuletich e Murano, i padroni di casa hanno gettato alle ortiche la vittoria nel finale: Emerson si è visto parare da Nardi il calcio di rigore conquistato da Isgrò per folla di Sosa, un intervento salva risultato che ha mandato in estasi la tifoseria ospite. Buone notizie per il tecnico Luca Salavaggio, che può dirsi soddisfatto della prova di carattere di Facuno Lescano e compagni, anche se nemmeno questa volta è arrivata la vittoria. Termina dunque sul punteggio di zero a zero l’incontro tra Potenza Sicula Leonzio, le due squadre si dividono la posta in palio e aggiungono un punticino alle rispettive classifiche. E’ stata una gara divertente, con diverse occasioni, ma al triplice fischio l’unico vincitore è equilibrio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI POTENZA SICULA LEONZIO TERMINATA 0-0 (SERIE C)

VIDEO POTENZA-SICULA LEONZIO: 0-0

POTENZA: Ioime; Panico, Iuliano (60′ Longo, 81′ Arcidiacono), Dettori, Coccia (78′ Viteritti), Vuletch, Ricci (78′ Coppola), Murano (60′ Isgrò), Giosa, Emerson, Silvestri. All: Raffaele.A disposizione: Breza, Brescia, Sepe, Arcidiacono, Sales, Di Somma, Ferri Marini, Souare. SICULA LEONZIO: Nordi; Sosa, Petta, Ferrini, Parisi, Sabatino, Cozza (89′ Megelaitis), Sicurella (73′ Vitale), Palermo, Grillo (59′ Maimone), Lescano (59′ Scardina). All.: Salvalaggio. A disposizione: Polverino, De Rossi, Tafa, Esposito, Bariti, Sidibe, Sinani. Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Giuseppe Centrone e Ciro Di Maio di Molfetta.

Ammoniti: Petta (S), Lescano (S), Silvestri (P), Ioime (P), Sabatino (S), Dettori (P), (S), Nordi (S). Recupero: 1′ pt, 5′ st. Spettatori: 2.944 (di cui 1.538 abbonati) per un incasso di € 32.000,00. Note: Silenzio del tifo in curva nel primo tempo. Nessun tifoso da Lentini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA