Video/ Potenza Taranto (1-1) gol e highlights: parità e occasione persa (Serie C)

VIDEO POTENZA TARANTO (1-1): EQUILIBRIO NEL PRIMO TEMPO

Termina 1 a 1 la sfida tra Potenza e Taranto. Si parte con il botto nel match di Serie C: Giovinco viene steso in area da Gigli, così l’arbitro assegna subito il penalty. Sul dischetto si presenta Di Gennaro, che colpisce la traversa! Un grande rammarico per gli ospiti, che dunque sprecano al primo minuto l’occasione per passare in vantaggio. Al 15′ colpiscono i padroni di casa: arriva il vantaggio con Carneglutti! Dal calcio d’angolo, colpisce di testa il difensore del Potenza, che sorprende la difesa avversaria e batte Chiorra. A trovare la via del pari, ci pensa Di Gennaro al 43′. Il giocatore che aveva sbagliato il penalty, viene servito bene da De Maria che mette in mezzo una palla interessante. Il calciatore non sbaglia il controllo e insacca in rete. Finisce dunque in parità il primo tempo.

VIDEO POTENZA TARANTO: ESPULSIONE E OCCASIONE PERSA

Nel secondo tempo di Potenza Taranto, prosegue l’equilibrio. Leggermente meglio i padroni di casa, che tentano ad attaccare in più di un’occasione ma gli ospiti si difendono bene. Finisce dunque 1 a 1 la sfida valida per la 31esima giornata di Serie C, girone C. Resta però un grande rammarico: dal 67′ il Taranto è rimasto in dieci per un cartellino rosso a Labriola. Un match che, nonostante la superiorità numerica, la squadra di Arleo non è riuscita a portare a casa. Un punto ciascuno, dunque, nella sfida del 31esimo turno di Serie C.

VIDEO POTENZA TARANTO 1-1: IL TABELLINO

POTENZA-TARANTO 1-1

MARCATORI: 15′ Cargnelutti (P), 43′ Di Gennaro (T).

POTENZA (3-4-1-2): Greco; Gigli (77′ Koblar), Matino (81′ Romero), Cargnelutti; Coccia, Bucolo (80′ Nigro), Sandri, Zampano (62′ Burzio); Costa Ferreira (62′ Zenuni); Salvemini, Cuppone. A disp. Marcone, Vecchi, Dikdak, Piana, Sueva, Guaita, Sepe. All. Arleo.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria; Di Gennaro, Marsili, Labriola; Versienti (62′ Mastromonaco), Saraniti (30′ Santarpia, 83′ Manneh), Giovinco (84′ Ferrara). A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Turi, Cannavaro. All. Laterza.

