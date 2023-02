Video/ Potenza Taranto (1-0) gol e highlights: la decide Caturano! (Serie C)

VIDEO POTENZA TARANTO (1-0): LA PARTITA

Il Potenza vince di misura sul Taranto, non senza polemiche, e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza di fronte al proprio pubblico, sotto gli occhi dello Stadio Alfredo Viviani. Il match, valido per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C, regala pochissime emozioni nella prima frazione di gioco, con ritmi bassissimi. Le azioni più pericolose arrivano tutte da conclusioni di Caturano: al sesto minuto ci prova al volo, dopo il bel cross di Di Grazia, mentre al 20esimo ed al 34esimo è l’asse con Gyamfi a funzionare, ma in entrambe le occasioni il numero 9 di testa non riesce a superare Vannucchi.

DIRETTA/ Fidelis Andria Foggia (risultato finale 0-1): la decide Ogunseye

Nella ripresa la partita si accende all’improvviso, ed il primo squillo arriva da Di Grazia, che calcia alto al 52esimo. Al 55esimo Bifulco porta improvvisamente in vantaggio il Taranto, ma il gol viene annullato per un controllo di braccio ad inizio azione del numero 14. Al 58esimo ecco l’1-0:Cittadino batte un calcio piazzato, e la sfera viene rinviata da un difensore sul corpo di Di Grazia. Il rimpallo favorisce Caturano, che da vero bomber è lesto e di testa batte Vannucchi da posizione ravvicinata. Grande senso del gol del numero 9. Caturano all’82esimo, da protagonista positivo rischia di diventarlo in negativo, facendosi espellere e regalando gli ultimi 8 minuti più recupero alla formazione pugliese. All’84esimo Labriola colpisce la traversa con una punizione spettacolare, e la palla da alcune inquadrature sembra superare la linea di porta. L’arbitro non assegna il gol e vince il Potenza, ma si parlerà a lungo di questo episodio.

Diretta/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato finale 3-2): vittoria pugliese!

VIDEO POTENZA TARANTO (1-0): IL TABELLINO

POTENZA: Gasparini M., Armini N., Caturano S., Cittadino A. (dal 27′ st Steffe D.), Del Pinto L. (dal 12′ st Del Sole F.), Di Grazia A. (dal 26′ st Logoluso G.), Girasole D., Gyamfi B. (dal 41′ st Rocchi G.), Hadziosmanovic C., Sbraga A., Talia A.. A disposizione: Alastra F., Alagna F., Bianchi N., Del Sole F., Legittimo M., Logoluso G., Murano J., Polito V., Riccardi P., Rocchi G., Schimmenti E., Steffe D., Verrengia B., Volpe G.

TARANTO: Vannucchi G., Antonini Lui M., Bifulco A., Crecco L. (dal 43′ pt Labriola V.), Evangelisti N., Ferrara A., Formiconi G., Mastromonaco G., Mazza L., Romano A., Semprini M.. A disposizione: Loliva A., Boccadamo A., Canalicchio N., Citarella F., Diaby A., Finocchi G., Fontana, Labriola V., Manetta M., Nocciolini M., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G., Tommasini C.

DIRETTA/ Potenza Taranto (risultato finale 1-0): polemiche e nervosismo nel finale

Reti: al 13′ st Caturano S. (Potenza) .

Ammonizioni: al 26′ pt Caturano S. (Potenza), al 37′ pt Cittadino A. (Potenza) al 8′ pt Mazza L. (Taranto), al 45’+1 pt Evangelisti N. (Taranto).

Espulsioni: al 37′ st Caturano S. (Potenza).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI POTENZA TARANTO











© RIPRODUZIONE RISERVATA