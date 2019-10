Video/ Potenza-Teramo (1-0): highlights e gol, vittoria e primato! (Serie C)

Il video con i gol e gli highlights di Potenza-Teramo 1-0 contiene le immagini salienti della partita valevole per il nono turno di Serie C girone C che ha visto la vittoria in extremis della squadra allenata da Giuseppe Raffaele che in pieno recupero trova l’acuto di Longo (subentrato dalla panchina) e conquista la terza vittoria consecutiva. A questo punto i rossoblù vanno per forza considerati tra i pretendenti principali per la promozione, soprattutto se dovessero tenere a lungo questo ritmo che gli ha permesso di scavalcare la Ternana (fermata dal Bari) in testa alla classifica. Sconfitta beffarda e indubbiamente immeritata per gli uomini di Tedino costretti a un nuovo stop dopo essersi imposti nel recupero contro la Sicula Leonzio, gli aprutini possono però solamente mangiarsi le mani per non aver creato più occasioni nell’arco dei novanta minuti e soprattutto non aver sfruttato meglio quelle costruite. Ioime è uno dei portieri più validi della categoria e per batterlo bisogna impegnarsi, cosa che non hanno sempre fatto i giocatori del club abruzzese, incapaci di infilarsi in mezzo ai difensori avversari. Tant’è vero che i pericoli maggiori sono arrivati da fuori area con uno specialista delle conclusioni a lunga gittata come Costa Ferreira, peccato che il portoghese non sia mai riuscito a colpire con sufficiente forza il pallone. Proprio nel momento in cui le squadre sembrano avviate sul pareggio a reti bianche è arrivata la doccia fredda per gli ospiti, e che questo serva loro di lezione: mai abbassare la guardia prima del triplice fischio, soprattutto quando il risultato è in bilico e basta un episodio per cambiare completamente volto alla gara. L’inesperienza e la mancanza di scaltrezza hanno giocato un brutto scherzo al Teramo che domenica prossima punterà a rifarsi contro la Paganese, il Potenza visiterà il Catanzaro per quello che a questo punto si può considerare uno scontro diretto a tutti gli effetti. Al Ceravolo, per mantenere e possibilmente consolidare il primato.

VIDEO POTENZA-TERAMO 1-0, IL TABELLINO

POTENZA-TERAMO 1-0 (0-0)

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson Ramos Borges; Viteritti (60′ Ferri Marini), Dettori, Ricci (60′ Iuliano), Panico; Isgrò (65′ Longo), Arcidiacono (59′ Coccia), Vuletich (66′ Murano). All. Giuseppe Raffaele.

TERAMO (4-5-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini; Florio (80′ Martignago), Costa Ferreira (67′ Santoro), Arrigoni, Mungo, Ilari (79′ Lasik); Cianci (56′ Magnaghi). All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Gianpiero Miele (sez. di Nola).

AMMONITI: Mungo (T), Viteritti (P), Sales (P), Emerson Ramos Borges (P), Iotti (T).

RECUPERO: 0′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 90’+3′ Longo (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI POTENZA-TERAMO 1-0 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA