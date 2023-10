Video/ Potenza Turris (2-3) gol e highlights: vittoria clamorosa dei campani (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS POTENZA TURRIS: DUE GOL NEL RECUPERO DELLA RIPRESA!

Video, gol e highlights Potenza Turris, gara valevole per l’ottava giornata di Serie C Girone C che ha visto gli ospiti ottenere una vittoria incredibile per quanto visto in campo, in particolar modo nel finale. Ma procediamo con ordine dato che al 18′ dobbiamo già aggiornare il tabellino per via del gol di Giannone che in allungo riesce a portare in vantaggio la squadra di Torre del Greco. La Turris continua a spingere e al 35′ è il turno di D’Auria, abile a ricevere proprio da Giannone e far secco Gasparini. Una prima frazione che sembra avere un solo padrone in campo.

Nella ripresa il Potenza sostituisce Steffè con Di Grazia e il numero dieci si rende subito protagonista al 51′ con un’azione personale che da lì a poco si tramuta nel gol del 2-1, rete che da molta fiducia al Potenza che prova in tutti i modi a pareggiare quantomeno l’incontro. Quando tutto sembrava perduto, al minuto novantacinque, su calcio di punizione causato da Matera che viene espulso, Di Grazia pennella una traiettoria imparabile che tocca la traversa e si infila alle spalle di Fasolino. Nemmeno il tempo di festeggiare per i tifosi del Potenza che al 97′ il neoentrato Maestrelli recapita in porta una punizione di Franco, espulso da lì a poco facendo rimanere la Turris in nove. Un match clamoroso che termina 3-2 per la Turris, sopra 2-0 nella ripresa e ritrovatasi sul 2-2 al 95′ prima del gol decisivo al 97′.

VIDEO POTENZA TURRIS, IL TABELLINO

POTENZA-TURRIS 2-3

RETI: 18′ pt Giannone (T), 35′ pt D’Auria (T), 51′ st e 49′ st Di Grazia (P), 52′ st Maestrelli (T)

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Monaco, Sbraga, Hadziosmanovic; Steffè (46′ Di Grazia), Candellori (89′ Mata), Saporiti (64′ Prezioso); Volpe (89′ Rossetti), Caturano, Gagliano (69′ Asencio). All. De Giorgio. A disp. Alastra, Armini, Galiano, Hristov, Maddaloni, Porcino, Schiattarella, Verrengia.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta (64′ Maestrelli), Esempio, Burgio; Contessa, Franco, Scaccabarozzi (79′ Pugliese), Cum; Giannone (85′ Miceli), Maniero, D’Auria (64′ Matera). All. Caneo. A disp. D’Alessio, De Felice, Frascatore, Guida, Iuliano, Musumeci, Nocerini, Onda, Pagno, Pavone, Primicile, Pugliese.

ARBITRO: Lovison di Padova

AMMONITI: Gyamfi (P), Scaccabarozzi (T), Di Grazia (P), Burgio T)

ESPULSI: 49′ st Matera (T), 52′ st Franco (T)

