VIDEO PRO PATRIA ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni l’AlbinoLeffe vince in trasferta superando la Pro Patria in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Pro Patria Albinoleffe con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Seriani cercano un varco immediatamente in avvio con Zoma che non centra però lo specchio della porta avversaria al 9′.

La Celeste ci riprova senza successo di testa con Coccolo al 25′ per poi sostituire Gusu con Mustacchio a causa di un infortunio già verso il 40′. Nel secondo tempo i Tigrotti cercano di combinare qualcosa in apertura di ripresa sebbene le giocate di Barlocco e Palazzi si rivelino inefficaci al 47′, esattamente come succede anche a Mallamo intorno al 52′.

Nel finale Munari effettua un intervento irregolare commettendo fallo nei confronti di Rocco ed i biancoblu sbloccano quindi il punteggio trasformando il calcio di rigore con Alcibiade al 68′. I blucelesti però non ci stanno e reagiscono pareggiando direttamente su calcio piazzato con Fossati al 74′, oltre a centrare un palo al 78′ con Zoma che completa la rimonta all’81’ segnando il gol del sorpasso, su assist di Fossati.

VIDEO PRO PATRIA ALBINOLEFFE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS