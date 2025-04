VIDEO PRO PATRIA ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini-Città di Meda non si va oltre un pari senza reti per 0 a 0 nella sfida tra Pro Patria ed Alcione Milano. Nel primo tempo gli arancioni provano a suonare la carica in avvio tramite un colpo di testa fuori misura tentato da Bagatti già intorno al 4′.

Nemmeno il suo compagno di squadra Renault combina quindi di meglio verso il 22′ ed i biancoblu si fanno finalmente vedere a loro volta in zona offensiva con un’iniziativa di Beretta respinta dall’estremo difensore Agazzi al 28′. Nel secondo tempo i Tigrotti ruggiscono in apertura di frazione con una giocata insidiosa di Rocco, il cui colpo di testa non è però abbastanza pericoloso per far male agli avversari al 48′.

Nel finale gli uomini del tecnico Cusatis si rivelano incapaci di battere l’estremo difensore Rovida sia con Bagatti al 65′ che con Samele al 68′ e Bright è ancor meno preciso calciando alto sopra la traversa poi al 70′. La squadra di mister Caniato non fa di meglio all’89’ con Toci.

Un pareggio questo della trentaciquesima giornata che assegna un punticino sia alla Pro Patria, adesso a quota 30, che all’Alcione Milano, in grado così di raggiungere i 46 punti, per migliorarsi entrambe nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025.

VIDEO PRO PATRIA ALCIONE MILANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

