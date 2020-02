Video/ Pro Patria Arezzo (0-1): highlights e gol, amaranto corsari a Busto (Serie C)

Il video di Pro Patria Arezzo si accende con un’iniziativa dei padroni casa sul colpo di testa di Mastroianni che manda alto sopra la traversa. L’illusione del gol la dà Galli, prima di essere fermato dalla bandierina del guardalinee per fuorigioco. Gli aretini sono vivi e lo dimostrano con un tentativo di Caso che esplode un tiro addosso a Mangano. Attorno al diciottesimo è Galli a riprovarci, con un tiro che diventa preda di Pissardo. L’Arezzo è temibile in contropiede e al ventinovesimo punisce i tigrotti con un gol di Belloni, che da pochi passi concretizza e porta in vantaggio i suoi. Dopo un momento di difficoltà la Pro Patria torna a rendersi pericolosa con un’incornata di Mastroianni. Nella ripresa cresce l’Arezzo, ma i padroni di casa non alzano bandiera bianca e ci provano con una soluzione al volo di Le Noci. I toscani tornano a farsi vedere in attacco al settantaduesimo con Gioé, il cui tiro si spegne sul fondo. La Pro Patria perde sostanza e l’Arezzo prova ad approfittarne con Corrado che manda alto. La risposta dei locali affidata a Le Noci, il quale spreca un assist interessante di Mastroianni. Il finale è di pura gestione per la squadra ospite, che tiene palla in attesa del triplice fischio. Termina 0-1.

VIDEO PRO PATRIA AREZZO: IL TABELLINO

AURORA PRO PATRIA 1919 – S.S. AREZZO 0 – 1 (0 – 1)

Marcatori: 29′ p.t. Belloni (ARE)

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 12 Mangano; 5 Molnar, 18 Lombardoni, 3 Boffelli; 20 Cottarelli (9′ s.t. 17 Spizzichino), 23 Ghioldi (19′ s.t. 18 Defendi), 14 Bertoni, 15 Galli (43′ s.t. 7 Pedone), 26 Masetti (9′ s.t. 8 Brignoli); 10 Le Noci (43′ s.t. 25 Ferri), 9 Mastroianni. A disposizione: 22 Angelina, 2 Compagnoni, 4 Battistini, 16 Fietta, 24 Molinari. All. Javorcic.

S.S. AREZZO (3-4-3): 1 Pissardo; 5 Borghini, 13 Ceccarelli, 3 Sereni; 14 Più, 8 Foglia, 29 Tassi, 19 Corrado; 7 Belloni, 23 Gioè, 20 Caso (18′ s.t. 17 Pandolfi). A disposizione: 22 Daga, 9 Mesina, 11 Zini, 15 Sbarzella, 25 Sussi, 31 Volpicelli, 36 Votino, 37 Armini. All. Di Donato.

ARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena (Fabio Mattia Festa della Sezione di Avellino e Giuseppe Pellino della Sezione di Frattamaggiore).

Angoli: 2 – 2. Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t. Ammoniti: Sereni, Belloni, Gioè, Borghini (ARE); Ghioldi, Lombardoni (PP). Note: Giornata fresca e nuvolosa. Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 844.

