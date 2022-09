Video/ Pro Patria Arzignanochiampo (1-1) gol ed highlights: posta in palio divisa!

Video Pro Patria Arzignanochiampo che presenta ben due gol, entrambi nel secondo tempo. Il primo dell’esperto bomber Francesco Gandolfo, dal passato in Serie A e la risposta di Lombardoni sugli sviluppi di un corner con Volpe colpevole sul suo palo. Primo tempo che vede gli ospiti dell’Arzignanochiampo attaccare con maggiore forza ed attenzione. Del Favero, però, è in uno stato di forma eccezionale riuscendo a sventare in più occasioni le avanzate avversarie. Addirittura in due occasioni è il protagonista con due doppie parate che conservano il pari alla Pro Patria. Rischi che poi portano al gol del Arzignanochiampo con Gandolfo.

L’attaccante ex Monopoli e Bari approfitta e non sbaglia contro Del Favero portando la gara dalla propria parte. Tanti cambi e c’è spazio ancora per Grandolfo che di testa viene cercato dai compagni ma non indirizza la palla in porta, con la sfera che termina di molto sul fondo. Attacca la Pro Patria e si difende l’Arzignanochiampo ma nulla può al 90esimo. Al minuto 90 è Lombardoni a sventare più in alto di tutti e battere Volpe, reo di non aver coperto bene il primo palo. Finisce la partita, triplice fischio e squadre che si dividono la posta in palio con 1 punto per entrambe le formazioni.

VIDEO PRO PATRIA ARZIGNANOCHIAMPO (1-1): IL TABELLINO

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Boffelli; Citterio (31′ st Vezzoni), Nicco, Fietta (15′ st Brignoli), Ferri (23′ st Castelli), Ndrecka; Stanzani (1′ st Gavioli), Piu. A disposizione: Mangano, Cassano, Vaghi, Saporetti, Piran, Perotti, Caluschi. Allenatore: Jorge Vargas

Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Piana (41′ st Grosso), Nannini (8′ st Bonetto); Bordo, Casini (17′ st Barba), Antoniazzi (1′ st Tardivo); Cester; Grandolfo, Parigi (17′ st Tremolada). A disposizione: Pigozzo, Saio, Nchama, Fyda, Bontempi, Davi. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Decorato / Cardona / Monaldi)

Marcatori: Grandolfo (A) al 29′, Lombardoni (PP) al 45′ st

