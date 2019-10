Video/ Pro Patria Carrarese (2-3): highlights e gol. Quarto KO per i tigrotti!

Colpo gobbo della Carrarese in casa della Pro Patria grazie alle reti siglate da Infantino, Tavano e Mezzoni che hanno ribaltato i gol di Infantino e Le Noci. La sblocca subito la Carrarese. Grande assist di Pasciuti per la testa di Infantino che arriva di gran carriera e la mette in rete. La Pro Patria attacca convinta e perviene al pari con Mastroianni. Su un cross Forte libera male, arriva Mastroianni che non sbaglia. La compagine di casa non ci sta e si riporta avanti con Le Noci. Gholdi ha battuto velocemente una punizione servendo Le Noci che non sbaglia. Una prima frazione spettacolare termina con i padroni di casa avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO PRO PATRIA CARRARESE

VIDEO PRO PATRIA CARRARESE: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa ci prova Tavano su punizione, Tornaghi risponde presente. Foresta atterra Maccarone in area, rigore per la Carrarese. Sul dischetto si presenta Tavano che non sbaglia. Fietta ci prova da fuori area, la sfera sfiora il palo alla destra di Forte. Appena entrato trova il gol Mezzoni e ribalta la gara. Bel diagonale che non lascia scampo a Tornaghi. Parte in contropiede Maccarone che trova il palo, una gara pirotecnica. Kolaj calcia su Forte sprecando il poker. Era da solo il calciatore che spreca incredibilmente. La Pro Patria si getta tutta in avanti e si espone al contropiede. Tavano serve Maccarone in contropiede, sbaglia il centravanti. Termina una gara molto divertente, la Carrarese vince in rimonta una bellissima gara.

