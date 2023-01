Video/ Pro Patria Feralpisalò (0-0) gol e highlights: pari a reti bianche! (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA FERALPISALO (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Pro Patria e Feralpisalò, al termine di questo match valido per la ventunesima giornata di Serie C, Girone A, qui allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Nel primo tempo meglio i bustocchi: al terzo minuto Castelli si mette in proprio, sposta la sfera sul sinistro e con un mancino terribile costringe Pizzignacco al miracolo. Al 42esimo ancora padroni di casa pericolosi, con Fietta che conclude all’improvviso da lontano e costringe ancora una volta l’estremo difensore avversario ad allontanare la minaccia. Protagonista assoluto il portiere dei verdeblù, con due interventi decisivi ai fini del risultato finale.

Nel secondo tempo la musica cambia, ed è la Feralpi a creare di più, salendo in cattedra: al 58esimo Pittarello arma il sinistro, ma la sua conclusione è facilmente controllato da Del Favero, che blocca con sicurezza. Al 68esimo ancora ospiti pericolosi, con Voltan che ci prova con il sinistro, ma l’ex Reggiana e Sudtirol non inquadra lo specchio della porta ed il suo tentativo si perde sul fondo. Al 54esimo proteste per un contatto dubbio in area di rigore tra Del Favero e Zennaro, ma per il direttore di gara si tratta di fallo in attacco. Nel finale assalto disperato degli uomini di Stefano Vecchi, ma il punteggio non si sblocca. Pareggio giusto.

VIDEO PRO PATRIA FERALPISALO (0-0): IL TABELLINO

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportellli, Lombardoni, Saporetti; Vaghi (14′ st Vezzoni, 35′ st Molinari), Nicco (28′ pt Gavioli), Fietta, Ferri, Ndrecka; Stanzani (14′ st Piu), Castelli (35′ st Pitou). A disposizione: Valneri, Boffelli, Bertoni, Citterio, Piran, Perotti, Caluschi. Allenatore: Jorge Vargas

FeralpiSalò (4-3-2-1): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, Salines; Zennaro (41′ st Icardi), Hergheligiu (31′ st Pietrelli), Balestrero; Siligardi (18′ st Voltan), Guerra (31′ st Palazzi); Pittarello (31′ st Cernigoi). A disposizione: Ferretti, Venturelli, Tonetto, Musatti, Benedetti, Bacchetti. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Belsanti / Valente / De Angeli)

NOTE: terreno pesante ma in discrete condizioni. Ammoniti: Lombardoni (PP), Guerra (F), Zennaro (F), Pilati (F), Balestrero (F) Angoli: 3-5 Recupero: 1′ pt / 4′ st Spettatori: 751 paganti, incasso non comunicato

