Video/ Pro Patria Fiorenzuola (0-1): highlights e gol. Palmieri condanna i bustocchi

VIDEO PRO PATRIA-FIORENZUOLA (0-1): LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni il Fiorenzuola supera in trasferta ed in extremis la Pro Patria per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati da mister Tabbiani a proporsi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con Cavalli ed all’8′ con Fiorini. I padroni di casa allenati dal tecnico Prina replicano al 10′ con Parker ed all’11’ con Pierozzi. I valdardesi ci riprovano al 13′ con Currarino ed Oneto ben contenuti da Caprile. I minuti scorrono sul cronometro ed entrambe le compagini collezionano diversi spunti poco fortunati. Al 38′ i lombardi perdono inoltre prematuramente per infortunio Mamona, rimpiazzato da Palmieri già al 38′.

Nella ripresa il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza con il Fiorenzuola ad affacciarsi in avanti al 47′ ed al 50′ con Bruschi e poi al 56′ con Currarino. Nell’ultima parte dell’incontro è il subentrato Palmieri a mettere a segno la rete del vantaggio definitivo degli emiliani nel recupero al 90’+3′, su assist di Bertoni. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Pierozzi da un lato, Fiorini e Stronati dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Fiorenzuola di salire a quota 15 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata della Pro Patria, rimasti appunto fermi a 14 punti.

IL TABELLINO

Pro Patria-Fiorenzuola 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+3′ Palmieri(F).

PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Galli, Pizzul; Parker, Stanzani. A disp.: Magnano, Barlocco, Sportelli, Vaghi, Fietta, Brignoli, Ghioldi, Ferri, Colombo, Vezzoni, Banfi, Castelli. All.: Luca Prina.

FIORENZUOLA (4-3-3) – Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. A disp.: Burigana, Dimarco, Potop, Zuccariello, Maffei, Stronati, Tommasini, Esposito, Giani, Palmieri, Varoli, Godano. All.: Luca Tabbiani.

Arbitro: Gioele Iacobellis (sezione di Pisa).

Ammoniti: 52′ Fiorini(F); 68′ Stronati(F); 84′ Pierozzi(P).

