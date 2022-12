Video/ Pro Patria Lecco (2-0) gol e highlights: Stanzani la chiude (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA LECCO (2-0): LA PARTITA

La Pro Patria vince e convince davanti al proprio pubblico, qui allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, aggiudicandosi il derby lombardo ai danni del Lecco, in questa diciassettesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo poche emozioni, ritmi bassi, ma colossale occasione per Castelli, che fallisce un calcio di rigore. Nella ripresa i bustocchi la sbloccano subito: Stanzani salta più in alto di tutti e di testa impegna Melgrati. Il pallone termina sui piedi di Fietta, che dal limite fa partire una conclusione imprendibile e insacca in rete. Secondo tempo che si infiamma all’improvviso e vede i padroni di casa spingere forte.

DIRETTA/ Fidelis Andria Juve Stabia (risultato finale 0-1): la risolve Pandolfi!

CLICCA QUI PER IL VIDEO PRO PATRIA LECCO

Al 70esimo Stanzani sfiora ancora una volta la soddisfazione personale, ma la rete arriva 5 minuti dopo: Fietta si mette in proprio e inventa per il numero 7, che questa volta batte Melgrati e trova la gioia del gol. Un 2-0 meritato da parte dei Tigrotti. Nel finale il Lecco prova la reazione d’orgoglio: all’88esimo Pinzauti salta più in alto di tutti ed il suo colpo di testa termina sull’esterno della rete, mentre al 92esimo Del Favero compie un autentico prodigio su conclusione ravvicinata di Enrici, che al termine di un’azione insistita riesce a coordinarsi. Tre punti importantissimi per la Pro Patria, che merita questo successo.

DIRETTA/ Audace Cerignola Crotone (risultato finale 0-1): decide Awua nella ripresa!

VIDEO PRO PATRIA LECCO (2-0): IL TABELLINO

MARCATORI: 10′ st G. Fietta (P), 30′ st L. Stanzani (P)

PRO PATRIA (3-5-2): M. Del Favero, S. Vaghi (↓ 1′ st), A. Ndrecka (↓ 42′ st), L. Saporetti, M. Sportelli, L. Stanzani (↓ 39′ st), G. Nicco, G. Fietta, M. Lombardoni, D. Ferri (↓ 39′ st), D. Castelli (↓ 21′ st)

A disposizione: E. Cassano, S. Molinari, F. Vezzoni (↑ 1′ st), A. Boffelli (↑ 42′ st), G. Citterio, L. Piran, L. Gavioli (↑ 39′ st), R. Caluschi, A. Piu (↑ 21′ st), J. Pitou (↑ 39′ st)

All: Vargas Jorge Francisco Palacios

DIRETTA/ Giugliano Foggia (risultato finale 3-2) video: la decide Salvemini

LECCO (3-5-2): R. Melgrati, P. Enrici, L. Giudici (↓ 38′ st), E. Lakti (↓ 14′ st), M. Battistini, L. Pinzauti, S. Girelli, E. Rossi (↓ 14′ st), F. Lepore, D. Mangni (↓ 1′ st), G. Galli (↓ 24′ st)

A disposizione: S. Stucchi, F. Maffi, C. Maldini, M. Sangalli, S. Pecorini, L. Scapuzzi (↑ 1′ st), L. Stanga, L. Maldonado (↑ 24′ st), S. Longo (↑ 38′ st), C. Ilari (↑ 14′ st), E. Zambataro (↑ 14′ st), F. Zuccon

All: Foschi Luciano

AMMONITI: G. Nicco (P), R. Melgrati (L), L. Giudici (L), F. Lepore (L), C. Ilari (L)

© RIPRODUZIONE RISERVATA