Video/ Pro Patria Mantova (0-0) highlights: non basta la traversa di Maggioni (Serie C 14 ottobre 2023)

Allo Stadio Carlo Speroni le squadre di Pro Patria e Mantova si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Colombo si affacciano in zona offensiva subito al 5′ con un colpo di testa fuori misura di Mallamo su cross di Stanzani e gli ospiti guidati dal tecnico Possanzini replicano al 15′ con una doppia chance non sfruttata da Redolfi e Giacomelli.

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi si disperano quando la deviazione di Maggioni sul lancio di Ndrecka finisce contro la traversa al 21′. Sul fronte opposto Fiori non combina di meglio sparando largo di poco al 25′. Nel secondo tempo i biancoblu mancano un’altra opportunità al 51′ con Stanzani, chiuso in corner sul più bello a causa dell’intervento di Festa. Nell’ultima parte dell’incontro le due compagini non sembrano in grado di produrre altre azioni realmente degne di nota al fine di modificare il punteggio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Nicco, Renault e Somma da un lato, Redolfi, Giacomelli e Brignani dall’altro. Il punto conquistato in questo ottavo turno di campionato permette alla Pro Patria di salire a quota 9 punti ed al Mantova di portarsi a 17 punti nella classifica del girone A della Serie C.

Pro Patria-Mantova 0 a 0

PRO PATRIA (3-5-2) – Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Parker. A disposizione: Mangano, Bongini, Vaghi, Bashi, Marano, Pitou, Citterio, Piran, Lombardoni, Minelli, Caluschi, Ferri, Somma, Zanaboni, Castelli. Allenatore: Riccardo Colombo.

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Radaelli, Maggioni, Redolfi, Panizzi; Muroni, Burrai, Giacomelli; Galuppini, Monachello, Fiori. A disposizione: Sonzogni, Napoli, Celesia, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Brignani, Cavalli, Suagher, Fedel, Trimboli, Bragantini. Allenatore: Davide Possanzini.

Arbitro: Enrico Gemelli (sezione di Messina).

Ammoniti: 42′ Nicco(P); 45’+1′ Renault(P); 45’+1′ Redolfi(M); 53′ Giacomelli(M); 58′ Somma(P); 86′ Brignani(M).

