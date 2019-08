Video/ Pro Patria Monza (1-2): highlights e gol della partita, Lepore decisivo

Grazie al video di Pro Patria Monza possiamo assistere a una delle partite più avvincenti di questa giornata di Serie C. I padroni di casa erano riusciti a passare in vantaggio grazie a un gol di Lombardoni dopo appena quattro minuti. La squadra ospite però è stata brava a pareggiare ancora prima dell’intervallo. Al minuto 36 Chiricò segna un gol capolavoro su calcio di punizione. Pronti via nella ripresa è decisivo poi Lepore che segna il gol della vittoria. A niente serve poi l’entrata in campo di giocatori importanti come Le Noci, Pedone e Cottarelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO PRO PATRIA MONZA (1-2): GOL E HIGHLIGHTS

Video Pro Patria Monza (1-2): il tabellino

Per il video di Pro Patria Monza andiamo adesso ad analizzare da vicino il tabellino:

Marcatori: 4 pt Lombardoni (P), 36 pt Chiricò (M), 4 st Lepore (M)

Pro Patria: Tornaghi, Boffelli, Battistini, Mastroianni (dal 28 st Le Noci), Bertoni (dal 28 st Pedone), Galli (dal 37 st Palesi), Fietta, Spizzichino, Defendi (dal 20 st Parker), Lombardoni, Ghioldi (dal 28 st Cottarelli). All. Jarovic – N.E.: Angelina, Marcone, Molnar, Colombo, Molinari, Ferri

Monza: Lamanna, Bellusci, Chiricò (dal 33 st Mosti), Brighenti (dal 33 st Gliozzi), Finotto (dal 21 st Marchi), Scaglia, Iocolano (dal 21 st D’Errico), Armellino, Rigoni (dal 11 pt Fossati), Sampirisi, Lepore. All. Brocchi – N.E.: Sommariva, Anastasio, Galli, Marconi, Palazzi, Negro, Franco,

Arbitro: Claudio Panettella

Ammonizioni: Mastroianni (P), Gliozzi (M).



