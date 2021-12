Video/ Pro Patria Pergolettese (2-1): importante vittoria bustocca! (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA PERGOLETTESE (2-1): COLPO SALVEZZA PER I TIGROTTI

Allo Stadio Carlo Speroni la Pro Patria supera la Pergolettese in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Lucchini cominciano benissimo la gara riuscendo a passare subito in vantaggio al 4′ grazie alla rete messa a segno da Morello. I padroni di casa guidati da mister Prina avevano provato a colpire con Galli e tentano di replicare al 6′ con una doppia chances di Parker, spedendo comunque la sfera a lato del bersaglio. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu vanno vicinissimi all’eventuale raddoppio quando Zennaro coglie un palo al 27′. Poco prima i biancoblu avevano mancato lo specchio della porta al 19′ con un diagonale fuori misura.

VIDEO PRO PATRIA PERGOLETTESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i Tigrotti ripartono nel migliore dei modi ovvero trovando il gol del paregigo al 51′ tramite il calcio di rigore trasformato da Parker e concesso per fallo di Lambrughi ai danni di Pierozzi. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Piu a completare la rimonta con l’aiuto vincente di Molinari andando a segno al 62′ con una bella giocata. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Perri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Colombo e Nicco da un lato, Villa e Lambrughi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno permettono alla Pro Patria di salire a quota 20 nella classifica del girone A della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata della Pergolettese, rimasti appunto fermi a 20 punti.

VIDEO PRO PATRIA PERGOLETTESE: IL TABELLINO

Pro Patria-Pergolettese 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 4′ Morello(Pe); 51′ RIG. Parker(Pro); 62′ Piu(Pro).

PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Saporetti, Sportelli; Pierozzi, Brignoli, Nicco, Colombo, Galli; Parker, Piu. All.: Prina.

PERGOLETTESE (4-3-3) – Galeotti; Nava, Ferrara, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Morello, Scardina. All.: Lucchini.

Arbitro: Perri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 21′ Colombo(Pro); 22′ Villa(Pe); 55′ Nicco(Pro); 70′ Lambrughi(Pe).

