Video Pro Patria Pro Vercelli che racconta la prima giornata del campionato di Serie C girone A. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO PRO PATRIA PRO VERCELLI: SPETTACOLO!
Video Pro Patria Pro Vercelli che racconta la sfida tra le due formazioni con poche emozioni all’intervallo. Akpa Akpro entra nel tabellino della partita alla luce di un cartellino giallo. Poco dopo l’ex Lazio e Monza prova la giocata solitaria, mettendo in mezzo una palla geniale, che però nessuno segue. Ospiti che vanno vicinissimi al vantaggio con il trequartista Rutigliano. Conclusione, dopo l’ottimo dribbling centrale, con il tiro che si spegne sulla traversa. La rete è soltanto rimandata. Non segna Rutigliano ma ci pensa bomber Comi.
Nel finale il rigore di Mastroianni regala il pareggio ai suoi. Si va all’intervallo sul parziale di 1-1. Ribalta tutto la squadra di casa. 2-1 che porta la firma dell’attaccante ex Cesena Udoh. Gli ospiti rispondono subito con una grande conclusione da più di 20 m. Burruano con un destro fortissimo ma becca in pieno la traversa. Il 2-2 non tarda ad arrivare con l’autorete di Viti nel finale sul cross di Sow, risultato finale che termina 2-3. In extremis gli ospiti trovano il gol di Iotti.