Video/ Pro Patria SG City Nova (2-1) gol e highlights: Citterio la decide! (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA SG CITY NOVA (2-1): LA PARTITA

La Pro Patria rischia la beffa ma conquista i tre punti sotto gli occhi del proprio pubblico, tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, al termine di questa gara valida per la diciannovesima giornata di Serie C, Girone A. Approccio perfetto ed aggressivo degli uomini di Vargas, che creano subito numerose palle gol ed al 19esimo minuto sbloccano il punteggio: Stanzani con una finta elegante si libera del diretto marcatore, la palla arriva a Ndrecka, che con uno dei suoi perfetti traversoni pesca Boffelli. Il difensore si coordina e con una splendida acrobazia e deposita il pallone in rete. Poco dopo è Castelli a sfiorare il raddoppio.

Negli ultimi 10 minuti del primo tempo il San Giuliano City Nova spinge, ma non riesce ad impattare il match. Nel secondo tempo i padroni di casa provano ad addormentare la gara, mentre i gialloverdi cercano il possesso prolungato, in cerca dello spiraglio giusto nel muro nemico. I ritmi sono bassi ma nel finale la sfida si riaccende: all’88esimo gli ospiti trovano il pareggio, con Zugaro che effettua un cross preciso per la testa di Lombardoni, che sbaglia intervento e con una traiettoria beffarda supera il compagno Del Favero. Sembra finita, ma in pieno recupero la magia di Citterio, conclusione fantascientifica che si incastra sotto al sette, regala la vittoria alla Pro Patria.

VIDEO PRO PATRIA SG CITY NOVA (2-1): IL TABELLINO

Marcatori: Boffelli (P) al 19’pt, aut Lombardoni (P) all’42’st, Citterio (P) al 47’st

PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Del Favero; 2 Vaghi, 19 Lombardoni, 13 Saporetti; 11 Vezzoni (25′ s.t. 5 Molinari), 10 Nicco, 16 Fietta, 20 Gavioli (18′ s.t. 32 Pitou), 3 Ndrecka; 7 Stanzani (38′ s.t. 17 Citterio), 30 Castelli (25′ s.t. 27 Piu). A disposizione: 22 Cassano, 6 Sportelli, 18 Piran, 21 Perotti, 24 Caluschi, 26 Chakir. All. Vargas.

SANGIULIANO CITY (4-3-3): 1 Sposito; 2 Zanon, 3 Serbouti (16′ s.t. 6 Bruzzone), 13 Marchi, 19 Zugaro; 25 Fusi, 21 Guidetti (16′ s.t. 24 Metlika), 23 Morosini (36′ s.t. 18 Deiana); 7 Anastasia (30′ s.t. 20 De Respinis), 9 Miracoli (16′ s.t. 10 Qeros), 11 Cogliati. A disposizione: 12 Cervellera, 5 Guerrini, 14 Saggionetto, 27 Baggi, 28 Pascali, 90 Alcibiade. All. Ciceri.

