Video Pro Patria Trento che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, formazione e migliori azioni della sfida.
VIDEO PRO PATRIA TRENTO: PARI CON GOL!
Video Pro Patria Trento che racconta una partita che fin da subito presenta ritmi molto alti. Squilli da entrambe le parti, soprattutto con attaccante ex Cesena Udoh. La punta impegna in più di un’occasione Tommasi. I padroni di casa vanno vicinissimi alla rete con il colpo di testa di Mastroianni ma il Trento a passare in vantaggio con la rete di Pellegrini. La gioia dura soltanto una manciata di secondi con la rete annullata per fuorigioco. Equilibrio e ritmi atti che vengono sbloccati con la rete di Udoh, abile a sfruttare un calcio piazzato per spedire la palla in porta.
Nel secondo tempo, Citterio realizza la rete che cambia il risultato, ma il direttore di gara annulla per un fallo in attacco. Trento che pareggia i conti con la rete di Capone sul calcio di rigore, ma la gioia dura soltanto una manciata di minuti con Mastroianni che riporta la gara sul 2-1. Nel finale Trento pareggia i conti grazie all’asse Dalmonte-Giannotti, con il secondo in rete sull’assist del primo. Risultato finale di 2-2.